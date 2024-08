Disperiamoci: Netflix sta per alzare i prezzi degli abbonamenti

Oggi, Netflix ha annunciato l’aumento dei prezzi di alcuni dei suoi piani tariffari per i vecchi e nuovi abbonati a partire dal mese di Novembre anche in Italia. Il piano basic, per uno schermo alla volta in definizione standard, si manterrà a 7,99 euro, mentre i piani per due o quattroschermi, invece, passeranno rispettivamente a 10,99 e a 13,99 euro. Trovate il comunicato stampa qui.

Le motivazioni dietro all’aumento sono la necessità di sostenere gli investimenti necessari a creare un sempre maggior numero di contenuti eclusivi, introdurre nuove funzionalità e migliorare l’esperienza degli utenti. Al momento, gli investimenti sarebbero di circa 6 miliardi di dollari per il prossimo anno e potrebbero salire fino a 7.

Nonostante il dispiacere arreccato agli utenti, dopo la notizia, i titoli di Netflix in Borsa sono saliti anche del 5,4%, con un dato finale di 194,39 dollari, sul listino del Nasdaq. In generale, negli ultimi 2 anni, il numero di titoli disponibili è aumentato del 207%: solo nel 2017, sono stati aggiunti oltre mille ore di contenuti originali compresa la serie italiana “Suburra,” chissà cosa riserverà il futuro per i fan del servizio in streaming.

