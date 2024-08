La leggenda del distillato polacco illegale che non ti dà nessun tipo di hangover

Sono a Białystok, nel nord-est della Polonia e voglio assolutamente provare il liquore tipico della regione. Conosciuto anche con il nome di samogon, duch puszczy o księżycówka, il liquore in questione è prodotto nella regione Podlachia dal XIX secolo. Il sapore assomiglia a quello della vodka ma sembra che questo distillato non provochi nessun tipo di hangover. Ovviamente, la cosa mi ha incuriosito, ma ho subito capito che procurarmene una bottiglia non sarebbe stato facile.

“Sarà molto difficile trovarlo,” mi dice la mia guida locale, Anna Kraśnicka.

E infatti, questo liquore non si trova in nessun tipo di negozio o supermercato, ma nemmeno nei bar, nei pub o nei ristoranti. È un alcolico prodotto illegalmente e generalmente in piccole quantità a livello casalingo, o in maggiori quantità per guadagnarci, nelle foreste che circondano la Podlachia.

“La produzione è illegale perché i produttori del liquore non pagano le tasse,” mi dice Kraśnicka, che scrivesul suo blog, Białystok Subiektywnie. “Ci sono in commercio liquori simili e legali, ma il prezzo aumenta di molto, passando da 12-15 złote al litro (circa 3 euro), fino a 60 złote (14 euro).”

Distillati simili venduti a Bialystok, Polonia. Tutte le foto dell’autrice..

Come guida turistica, procurare del liquore illegale è un tema un po’ complicato per Kraśnicka.

“Nessuno può dire, ‘Sì, te lo procuro io,’ perché hanno paura di finire in prigione,” mi dice. “Ma alcuni turisti riescono a provarlo in alcune città come Czarna Białostocka—spesso dopo il giro in centro, tornano sul bus con una bottiglia che hanno acquistato dai locali insieme ad altri souvenir.”

La ricetta più comune per preparare questo liquore è la cosiddetta “battaglia di Grunwald,” un riferimento alla guerra tra Polacchi, Lituani e Teutonici del 1410, che prevede un chilo di zucchero, quattro litri di acqua e 100 grammi di lievito. Quello prodotto su larga scala, tuttavia, è distillato dalla segale e segue una ricetta segreta che è stata tramandata di generazione in generazione tra i produttori. Spesso arricchito con miele o erbe locali, frutta, fiori o radici, il liquore ha un colore giallo dorato e può contenere fino al 70 percento di alcol.

“Il liquore è un prodotto che ha acquisito valore durante un periodo di grave difficoltà economica, in tempo di guerra quando veniva usato come merce di scambio. Questo è successo soprattutto durante il periodo comunista,” dice Karolina Radłowska, ricercatrice all’Università di Białystok. “Soprattutto nel periodo in cui vigeva la legge marziale, il governo era fortemente restrittivo e ci fu una restrizione ancora più severa sulla produzione dei liquori.”

E poi continua: “Si potrebbe sostenere che la produzione stessa di questo liquore sia stato un atto di ribellione al sistema, e il fatto di berlo un atto di resistenza. È inoltre uno dei primi esempi in cui il popolo polacco ha dato grande prova della sua intraprendenza in un momento di carestia assoluta.”

Nonostante le iniziative per la legalizzazione, Radłowska non pensa che questo andrebbe a favore dei produttori indipendenti in Polonia.

Podlasie Museum of Folk Culture, Poland.

Foto per gentile concessione di Anna Kraśnicka.

“È difficile stabilire se quelli che oggi lo producono in modo illegale, sarebbero davvero contenti della legalizzazione, perché poi dovrebbero attenersi a delle regole ben precise,” dice.

E così, senza un piano di legalizzazione in vista, chi vuole scoprire qualcosa di più sulla produzione di questi liquori deve visitare la mostra al Podlasie Museum of Folk Culture. All’interno del museo ci sono i container di metallo e gli strumenti per la distillazione che venivano utilizzati in passato per la produzione di liquori all’interno delle foreste, prima del sequestro da parte della polizia.

“L’idea di questa mostra ci è venuta nel 2008,” spiega Hubert Czochański, che lavora all’interno del museo e ha scritto diversi articoli sulla produzione di liquori. “Dopo aver sequestrato la strumentazione su larga scala, la polizia ha deciso di donarla al museo, al posto di distruggerla come avrebbero fatto di solito.”

Anche se ovviamente all’interno del museo non si produce il distillato, gli odori della fermentazione esalano dai container.

“La mostra è in continua espansione e anche la sua popolarità non accenna a diminuire,” dice Czochański. “Perché? Penso che sia perché il processo di produzione di questi liquori sia ancora avvolto dal mistero, e quindi questa è una rara opportunità per vederlo da vicino.”

I produttori di vodka della distilleria Old Polish Vodka stanno alimentando questo interesse collettivo. Di stanza nella cittadina di Lewkowo Stare in Podlachia, la distilleria produce una vodka che ricorda il liquore artigianale e si chiama Sagomon, che rivende in una bottiglia dallo stile rétro, con un tappo di sughero. L’etichetta è scritta a mano, e con i suoi 52 gradi, questo prodotto è quasi forte quanto quello prodotto illegalmente.

Foto dell’autrice.

“A parte l’estetica, volevamo creare qualcosa che si ispirasse ai metodi tradizionale della produzione artigianale,” spiega Marcin Sarnacki, di Old Polish Vodka. “Il nostro Samogon ha dello zucchero tostato in aggiunta, che gli dà quel colore oro.”

Old Polish Vodka produce circa 2000 bottiglie per volta, che vende in negozi specializzati in tutto il paese.

“Come tutte le altre varianti di vodka, anche Samogon è un prodotto di alta qualità per un consumatore che beve e ama il gusto della vodka, solitamente la consigliamo in abbinamento a carne o sottaceti,” dice Sarnacki.

Alla fine della mia chiacchierata, Sarnacki mi ha praticamente convinta che il suo Samogon sia quanto di più simile si possa trovare al liquore artigianale originale, ma ho ancora la curiosità di provare quello vero. Dopo qualche passo falso, riesco finalmente a procurarmi una bottiglia da un amico di famiglia, che però mi chiede di non rivelarne l’origine. Come il Samogon, il contenuto della bottiglia è di un colore dorato, e ha un odore molto forte. Sono tentata dal farmi uno shot subito, ma decido di aspettare di tornare a Manchester il giorno successivo prima di assaggiarlo. Un test imparziale è la cosa migliore per valutare quale dei due distillati è il migliore.

Samogon, la vodka ispirata al distillato bimber e prodotta da Old Polish Vodka. Foto dell’autrice.

Tornata a casa, verso a Joni, un’amica, uno shot di vodka Samogon. “Cosa ne pensi?” chiedo io.

“Ha un sapore di terra, affumicato, sembra di avere in bocca della cenere,” dice. Poi, le passo uno shot del liquore prodotto illegalmente e in modo artigianale, che ha un colore più leggero. Fa un sorso e subito si scola tutto il bicchiere.

“Questo è più dolce, legnoso—mi ricorda un whisky pregiato,” osserva. “Potrei berlo tutto il giorno.”

Ho assaggiato anche io entrambi i distillati. Sono combattuta, il Samogon ha un gusto deciso ma il liquore artigianale ha qualcosa di molto più invitante e caldo. Forse è proprio la promessa di non provocare nessun tipo di hangover. Speriamo sia davvero così.

