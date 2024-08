DMX ha fatto una cover di “Rudolph the Red Nosed Reindeer”

E così, finalmente, è arrivata la stagione delle feste. Nell’ultimo mese o giù di lì il Natale ci è stato ficcato in gola come fossimo oche in attesa di diventare fois gras: una luminaria là, un cartellone pubblicitario lì. Domani sarà dicembre, e finalmente tutti potremo rispettare le tradizioni che ci definiscono e danno gioia. Limonare con qualcuno con cui non dovresti limonare alla festa del tuo ufficio. Ubriacarsi così tanto la sera della vigilia da non riuscire a essere a tavola per il pranzo di natale e obbligare mamma a tenere da parte un piatto di tutto il ben di Dio che aveva preparato. Ma, soprattutto, ascoltare musica natalizia.

Ogni anno, qualcuno fa uscire un album di Natale. Quest’anno è toccato a Christian De Sica. Resta il fatto che in realtà nessuno vuole nuove canzoni di Natale. Ed è per questo che Spotify, che ha pubblicato ieri una versione ‘per le vacanze’ della loro serie di playlist ‘Spotify Singles’, ha fatto le cose con tutti i crismi. Sono tutte canzoni di artisti ben conosciuti che fanno principalmente cover dei grandi classici del natale. Tra cui il rapper e attore DMX, che ha fatto una cover di “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, già eseguita in realtà nel 2012:

“BUT DO YOU RECALL / THE MOST FAMOUS REINDEER OF ALL???”

Sfortunatamente a meno che vi piaccia il fatto che Miley Cyrus voglia proprio ricordarvi che è una ragazza bianca, o che troviate Kelly Clarkson affascinante, DMX è praticamente il momento migliore della playlist. Ma ci sono anche dei bei pezzi di Rostam e dei Wolf Alice, ok? Quindi tappatevi il naso e ascoltatevi tutto quello che trovate qua sotto e buon natale.

https://open.spotify.com/embed/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DXdam5VrqMf3y

