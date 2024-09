Questo studio dimostra che i cani preferiscono il reggae

I cani sono proprio come noi. A parte la tendenza degli umani a complicarsi inevitabilmente la vita, c’è una cosa in particolare su cui andiamo particolarmente d’accordo con i cani: il reggae. Secondo uno studio dell’Accademia d’Arte di Scozia e dell’Università di Glasgow, i cani dimostrano “un comportamento più positivo” quando vengono esposti alla musica reggae, oltre che a quella soft rock. La BBC riporta che i cani che hanno partecipato allo studio hanno ascoltato anche Motown, pop e musica classica.

Ora, a noi questa sembra una lista di generi piuttosto ristretta. Niente rap, metal, elettronica? Non sapremo mai a quanto ammonta l’apprezzamento dei canidi per il funeral doom, per esempio, o per la bounce di New Orleans. Dog-Selected Ambient Works avrebbe potuto essere la nuova frontiera. Ma può ancora succedere, visto che un altro dato raccolto dallo studio dice che i cani “hanno preferenze musicali individuali”. Se non altro abbiamo imparato che i cani, proprio come gli umani, hanno tutti una copia di Legend di Bob Marley in casa da qualche parte. Dog Marley. E con questo abbiamo finito.

