Guarda il nostro documentario su VIRGO, il rilevatore di onde gravitazionali italiano

L’11 febbraio 2016 la collaborazione di ricerca LIGO/VIRGO ha annunciato di aver rivelato per la prima volta nella storia dell’uomo un’onda gravitazionale, ovvero un’increspatura del tessuto spazio-temporale generata da un evento catastrofico nel cosmo. Si è trattato di una scoperta sensazionale in ogni suo aspetto: le onde gravitazionali erano state teorizzate per la prima volta da Albert Einstein nel 1916 e averle sentite davvero per la prima volta grazie alla fusione di due buchi neri avvenuta a 1.3 miliardi di anni luce da noi ci ha permesso, tra le altre cose, di confermare l’esistenza dei buchi neri.

La collaborazione LIGO/VIRGO è composta da 3 interferometri: due negli Stati Uniti e uno a Cascina, in provincia di Pisa. VIRGO è appena stato aggiornato alla sua versione Advanced, e da pochissimi giorni ha ripreso ad ascoltare il cosmo in attesa di captare altre onde gravitazionali. Motherboard lo ha visitato per comprenderne il funzionamento e conoscere meglio l’assurda realtà della ricerca nel campo della fisica, fatta di teorie ai limiti della nostra comprensione e strumenti tecnologici allo stato dell’arte delle possibilità umane.

Abbiamo parlato con Annalisa Allocca, ricercatrice del centro, che ci ha spiegato il funzionamento dell’interferometro; siamo stati nel cuore pulsante di VIRGO con Antonino Chiummo, responsabile dei sistemi per la luce diffusa di VIRGO, che ci ha raccontato i momenti della prima rivelazione; abbiamo visitato il laboratorio laser di VIRGO assieme a Eric Genin, per osservare il luogo in cui viene generato il laser di VIRGO e infine ci siamo fatti accompagnare lungo i lunghi tunnel del centro da Federico Ferrini, direttore di VIRGO, e abbiamo parlato con lui delle meraviglie della fisica moderna. Secondo lui, VIRGO e la fisica gravitazionale sono, in tutto e per tutto, un nuovo telescopio puntato sul cosmo che ci permetteranno di vedere cose finora impensabili.

Questa è la prima puntata della serie video di Motherboard Italia, ci vediamo a settembre per il nostro viaggio a Venezia alla scoperta del legame che unisce la città al cambiamento climatico. (È l’acqua.)