Dolce vegano al mais

Porzioni: 6

Preparazione: 10 minuti

Totale: 1 ora

Ingredienti

260 g di chicchi di mais (freschi o surgelati)

175 ml di latte di canapa o di mandorle

115 g di grasso solido vegetale, più altro per oliare

1 barattolo di mais cremoso come quello della green giant (va bene anche di qualsiasi altro marchio vegano)

155 g di farina di granoturco

65 g di maizena

115 g di zucchero

1 cucchiaio di amido di mais

2 cucchiaini di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di sale

Preparazione

1. Preriscalda il forno a 177°. Prendi una teglia da 28 x 18 cm o da 22 x 22 cm circa e mettila da parte. Unisci insieme in una ciotola il mais, il latte di canapa o di mandorle, il grasso solido alimentare (vegetale) e il mais cremoso. Metti da parte anche questa ciotola.

2. Prendi una ciotola grande per sbattere insieme le farine, l’amido di mais, il bicarbonato di sodio, lo zucchero e il sale. Crea quindi un buco al centro e versaci dentro la miscela con i i chicchi di mais, impastandola poi bene fino a completa amalgamazione. Trasferisci il tutto sulla tua teglia da forno e metti in forno per 35-40 minuti, il dolce sarà cotto perfettamente quando i lati diventeranno dorati e il centro risulterà bello solido.