Donald Trump ha appena restituito la Corsica all’Italia

Per la prima volta da quando è stato eletto, Donald Trump è in viaggio all’estero in qualità di presidente degli Stati Uniti. Questo sabato è stato a Riyad, in Arabia Saudita, per siglare un accordo da 110 miliardi di dollari per la vendita di armi. Avendoci abituato a standard molto alti, Trump ha consegnato ai posteri una strana danza con una spada e persino un’anticipazione della settima stagione di Game of Thrones.

Tra due giorni, invece, Trump sarà a Roma per incontrare il papa e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Arriverà, riportano le agenzie, a bordo della Bestia—ossia la Cadillac presidenziale che “pesa otto tonnellate, è lunga come due Suv e ha porte in acciaio che pesano come quelle di un Boeing 757.”

Videos by VICE

L’incontro con Francesco sarà interessante, perché da un lato—sempre in ossequio alla sua coerenza—Trump si era paragonato al pontefice, e dall’altro lo aveva blastato per i commenti non proprio entusiasti sul proposito di tirare su il muro al confine con il Messico

Personalmente, poi, mi aspetto che Trump provi quantomeno a eguagliare la foto in cui il presidente della Bolivia Evo Morales consegna a Bergoglio un enorme crocifisso incastonato in una falce e martello.

A ogni modo, dopo la visita nella Capitale, il presidente degli Stati Uniti si recherà a Taormina per il G7. Pare che, a differenza degli altri capi di stato, dormirà nella base di Sigonella; e sembra inoltre che la sicurezza americana stia facendo letteralmente impazzire le autorità italiane con richieste assurde o impraticabili per una città così piccola. “Il problema è che stanno facendo impazzire anche noi,” ha ribadito il sindaco Eligio Giardina.

Ma—come segnalato stamattina da Socialisti Gaudenti—la vera notizia della sua visita in Italia è un altra, ed è contenuta in un’immagine promozionale postata sulla pagina Facebook di Trump:

Guardatela bene. Notate nulla di strano? Un particolare inconsueto? Tipo quell’isola sopra la Sardegna che si chiama Corsica e che non fa parte dell’Italia dal 1768?

Ora, sono certo che si tratta di una svista grossolana. Probabilmente chi ha fatto quell’immagine nemmeno sa non dico dov’è l’Italia, ma nemmeno cos’è. Avrà cercato a caso un’immagine su Google, e per qualche motivo insondabile sarà finito sul .png fatto da un irrendentista. Capita anche ai migliori di sbagliare.

Allo stesso tempo, mi piace pensare che sotto ci sia qualcosa di più profondo. Una sorta di risarcimento per un tweet del 2011, quando Trump invitò a boicottare l’Italia se Amanda Knox non fosse stata liberata.

Oppure un atto d’amore di Trump verso l’Italia—un paese a suo dire “spettacolare” che “conosco molto bene”. O ancora, ci ha voluto regalare la Corsica sia per fare un dispetto a Macron, sia per renderci grandi di nuovo; un po’ come ha fatto con gli Stati Uniti, insomma.

Ma non posso saperlo. A ogni modo: grazie di cuore, Donald, ora bombardaci Parma.

Segui Leonardo su Twitter