La donna che per sbaglio ha lasciato una mancia di 6.900 euro

Dare la mancia al cameriere può essere complicato, specialmente quando non sei in un paese con chiare regole al riguardo. Il 10% è abbastanza? O è troppo? Qualcuno ha qualche consiglio da dare, qui?

Ma a prescindere dal continente in cui ti trovi o dal paese in cui ti trovi, sicuramente non vuoi lasciare una mancia come ha fatto Olesja Schemjakowa.

La 37enne russa e suo figlio hanno preso un caffè e una torta al cioccolato al bar New Point vicino a Zurigo, in Svizzera, e dopo il loro spuntino, la donna ha pagato il conto con la sua carta di credito. Fin qui tutto bene. Ma quando le è stato chiesto di inserire mancia, ha accidentalmente inserito il suo PIN di quattro cifre sulla tastiera. Ciò significava che la sua merenda passava da una cifra ragionevole per la Svizzera di 23,7 franchi svizzeri (all’incirca lo stesso prezzo in dollari USA) ad una spaventosa di 7,709 dollari (6.900 euro circa) .

Il PIN-7686 di Schemjakowa ha aggiunto una mancia del 32.000% al suo conto, cosa di cui non si è resa conto fino a quando non ha ricevuto l’estratto della sua carta di credito il mese successivo. Secondo il sito svizzero Blick, la signora ha chiamato la banca e ha spiegato la sua situazione, che ha sottolineato che un addebito accidentale non è la stessa cosa di una truffa. Ha provato anche a rivolgersi alla stazione di polizia locale, ma le è stato detto che il fatto non era “penalmente rilevante”.

E, sebbene Cengiz Gökduman, il proprietario di New Point, le avesse inizialmente detto che avrebbe rimborsato i soldi in eccesso, Olesja non ha più avuto sue notizie. Il proprietario ha infatti chiuso il ristorante chiedendo bancarotta. (Quando il quotidiano svizzero 20 Minuten ha rintracciato Gökduman, lui ha promesso che Schemjakowa avrebbe ottenuto un rimborso, ma qui siamo un po’ scettici, fratello!)

“Mi è stato detto che potrebbe esserci ancora una possibilità dell’uno per cento che rivedrò i miei soldi”, ha detto Olesja a Blick. La vittima dell’errore vive in Francia ed è attualmente senza lavoro, quindi sì, le piacerebbe davvero non avere mai sganciato quella cifra al ristorante. Ovviamente, dopo l’accaduto ha cambiato il suo PIN.

“Con questa mancia potrei vivere in Francia per diversi mesi”, ha detto. “Non riesco proprio a capire perché il proprietario del ristorante voglia tenersi i soldi e non posso farci nulla. È semplicemente ingiusto! “

È totalmente ingiusto. Persino il tizio che per sbaglio ha lasciato una mancia da un milione di dollari al Rajpoot Indian Restaurant in Scozia ha recuperato i suoi soldi – prima ancora di lasciare il ristorante.

