Qualcuno ha pensato fosse una buona idea usare delle donne come reggi-ombrelli

Nelle ultime ore sui social network stanno circolando alcune immagini tratte dalla conferenza Fonderia Abruzzo, che si è tenuta domenica scorsa a Sulmona.

In queste, si vedono sei donne sul palco tenere in mano degli ombrelli per proteggere da sole e pioggia i relatori—tra i quali spiccano il presidente regionale D’Alfonso e il ministro per la Coesione Territoriale Claudio De Vincenti.

A scatenare i commenti le polemiche è stato proprio il fatto che a svolgere questo ruolo di supporto, subordinato a un parterre di soli uomini, fossero delle donne.

“Questa mattina si apre FB è troviamo queste foto che ritraggono delle ragazze in funzione parasole e parapioggia che agevolano il dibattito di uomini beatamente seduti. Mi chiedo ma dove vogliamo arrivare??,” si è chiesta Alexandra Coppola, dirigente regionale del PD, su Facebook.

E non sono mancate critiche da parte di chi, parlando di “ombrelline che proteggono il potere,” ha visto nella scena l’ennesima rappresentativa immagine della disparità di genere in Italia.

Intervenuto su Facebook, il presidente regionale—attraverso il suo portavoce—ha parlato di “boutade estiva giustificabile solo da una domenica senza la possibilità di andare in spiaggia.”

Secondo la sua versione dei fatti, si sarebbe reso “necessario l’improvviso utilizzo di ombrelli per riparare i relatori dalla pioggia (…) poiché il palco era scoperto.”

Insomma, per D’Alfonso si sarebbe trattato di un caso dettato dalle contingenze.

Ad ogni modo, qui trovate la diretta dell’evento con le scene incriminate.

Foto: Grab via Facebook/Il Centro