Donut con crema al curry e patate dolci

Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Ingredienti

Per i donut:

180 ml di latte, riscaldato a 45°C

30 g di miele

1 (10 g) di lievito di birra secco

28 g di burro, sciolto, più altro per imburrare

6 ml di estratto di vaniglia

3 g di lievito in polvere istantaneo

3 g di sale fino

1 uovo grande + 2 tuorli

350 g di farina per panificati, più un po’ per impastare

Olio vegetale, per friggere

Per il ripieno:

1 piccola patata dolce (circa 225 g), sbucciato e tritato in pezzi di circa 2,5 cm

250 ml di latte di cocco

115 g di miele

85 g di burro ammorbidito

28 g di pasta di curry rosso Thailandese

6 g di sale fino

12 g di amido di mais

Per la glassa:

160 g di zucchero di canna

60 ml di latte di cocco

28 g di burro

65 g di zucchero a velo, setacciato per rimuovere i grumi

Per guarnire:

94 g di arachidi tostate e salate, tritate finemente

Preparazione

1. Prepara l’impasto: unisci latte, miele e lievito nella ciotola di una planetaria dotato del gancio per impasti. Lascia riposare il composto fino a quando diventa schiumoso, in circa 10 minuti. Aggiungi burro, estratto di vaniglia, lievito, sale e uova e mescola per combinare. Con la planetaria accesa, aggiungi lentamente la farina, fino a quando l’impasto diventa liscio. Trasferisci su una superficie leggermente infarinata e impasta fino a quando l’impasto diventa elastico, quindi trasferisci in una ciotola capiente e imburrata. Copri l’impasto con pellicola trasparente di plastica e metti a riposare in un luogo caldo fino a quando raddoppierà di dimensioni, in circa 1 ora e mezza.

2. Mentre l’impasto aumenta, prepara il ripieno: metti la patata dolce in una casseruola di medie dimensioni e copri con acqua. Porta a ebollizione, quindi abbassa la fiamma, metti il coperchio e cuoci a fuoco lento per 10 minuti o fino a quando, infilzando con un coltello la patata, la sentite tenera. Scola, sciacqua la casseruola e poni la polpa della patata una patata. Versa latte di cocco, miele, burro, pasta di curry, sale e mescola. Cuoci a fuoco medio fino a quando la miscela si sarà ridotta. A parte, amalgama bene amido di mais con 8 ml di acqua e aggiungilo alla miscela. Continua a mescolare la miscela mentre cuoce, fino a quando diventa densa, in circa 2 minuti. Versa la miscela in una ciotola, facendola filtrare attraverso un colino a maglie fini e lascia raffreddare. Trasferisci in una sac à poche e conserva in frigorifero fino al momento dell’uso.

3. Una volta che l’impasto ha raddoppiato le sue dimensioni, su una superficie leggermente infarinata, appiattisci l’impasto in un cerchio da 35 cm, spesso circa 6 mm. Usando un copapasta da 6 cm, taglia l’impasto in 18 cerchi. Trasferisci i cerchi su una teglia ricoperta da carta da forno, distanziati almeno 5 cm. Copri la teglia con pellicola trasparente e metti in un luogo caldo fino a dimensioni raddoppiate, in circa 30 minuti.

4. Scalda 5 cm di olio in una grande casseruola fino a quando un termometro per friggere segna 176°C. Taglia con delle forbici della carta da forno delle dimensioni dei donut lasciando 2,5 cm di spazio libero intorno a ogni donut. Friggi i donut mettendoli nell’olio con il lato con la carta forno rivolto in su, quindi, stacca rapidamente la carta con le pinze. Continua a friggere i donut, girandoli una sola volta, fino a quando sarà gonfio e dorato, dai 2 ai 3 minuti. Usando un mestolo forato, trasferisci tutti i donut su una teglia con una gratella e fai raffreddare completamente.

5. Farcisci i donut: usando uno spiedino, fai un buco su un lato di ogni donut. Fallo entrare fino al cuore del donut e muovilo per ricavare un spazio da riempire. Lavora con una ciambella alla volta: utilizzando la sac à poche fai scorrere la crema al curry all’interno del buco, in ogni ciambella. Farcisci con 30-45 ml di crema per ogni donut.

6. Prepara la glassa: versa le arachidi tritate in una ciotola poco profonda. Mentre, in una piccola casseruola a fuoco basso, mescola zucchero di canna, latte e burro, fino a quando il burro si scioglie e il composto diventa liscio. Aggiungi lentamente lo zucchero a velo fino a completo incorporamento. Versa la glassa in una ciotola di medie dimensioni. Quindi, immergi ogni ciambella, nella glassa e poi, nella ciotola di arachidi tritate. Riponi le ciambelle nella griglia per far solidificare la glassa prima di servire.