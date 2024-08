Questa mod trasforma ‘Doom’ in un’opera d’arte in ASCII

In quanto bambini cresciuto negli anni ’90, la colonna sonora dello sparatutto in prima persona Doom è fissata nella mia mente da sempre, e ho giocato a più mod di Doom di quante me ne riesca a ricorda. Ma c’è sempre spazio per giocarne un’altra, specie se si tratta di una figata come 1337d00m, una mod che non fa altro che prendere i primi 9 livelli del gioco e ri-renderizzarli interamente in ASCII art.

Quando apri il gioco, ti si presenta davanti uno slider che si muove da ‘facile’ a ‘impossibile’. Lo slider controlla la grande delle ASCII art presenti nel gioco: in modalità ‘facile’ i caratteri sono piccoli ed è semplice capire cosa sta succedendo sullo schermo. Con l’estremo opposto, invece, i numeri e le lettere sono enormi ed è parecchio difficile capire cosa stia succedendo sul tuo monitor. In ogni caso, 1337d00m è divertentissimo da giocare.

Videos by VICE

La mod è figlia legittima della mente dello sviluppatore ucraino Dario Zubovic, che ha creato la mod nell’arco di un paio di weekend. “Non avevo idea di ciò che stessi facendo,” ha spiegato via mail a Motherboard. “[Io] pensavo soltanto a come sarebbe stato renderizzare un mondo 3D in caratteri ASCII… Mi piacciono molto i giochi come Cogmind o Dwarf Fortress che continuano a spingere i limiti della ASCII art anche dopo che i suoi limiti tecnici sono stati superati. Sviluppare shader personalizzati in ASCII mi ha chiesto un weekend, quindi non c’è stato granché tempo da spendere nella creazione di un gioco vero e proprio.”

Una settimana dopo, però, Zubovic ha piazzato questi shader ASCII sulla versione originale di Doom e ha creato qualcosa di strano e stupendo. “L’ho fatto usando un set di caratteri a spazio singolo divisi in gruppi per ‘densità’ del carattere (più pixel occupa quando appare a schermo, più viene considerato denso),” ha spiegato a Motherboard. “Una volta che sai quanto luminosa è una certa regione dello schermo, puoi selezionare il giusto gruppo di caratteri… Anche senza colorare i caratteri è semplice riconoscere i tratti 3D, il nostro cervello fa gran parte del lavoro unendo i vari frammenti di informazione.”

Gioca gratuitamente a 1337doom scaricandolo dalla pagina Itch.io di Zubovic.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.