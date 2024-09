Nella serie ‘Dove sono gli Ultras’ i simboli delle curve diventano archetipi

Cosa avrebbe pensato Carl Gustav Jung se si fosse trovato in curva allo Stadio Olimpico durante un derby? Come avrebbe interpretato tutti i simboli e i potenziali archetipi che cementificano la comunità degli ultras? Queste sono le domande a cui tenta di rispondere Cristiano Carotti con la sua mostra personale Dove sono gli Ultras ospitata nella White Noise Gallery di Roma.

Le opere in mostra, fatte di pittura a olio stesa in maniera materica su stoffe, sciarpe, giubbotti e bandiere, hanno come oggetto i simboli archetipici del movimento. Aquile, tigri e diavoli diventano protagonisti di un immaginario che trascende lo scopo sportivo per cui sono stati concepiti e assumono un significato ulteriore grazie all’intervento sonoro realizzato da Rodrigo D’Erasmo—una composizione per violini che rappresenta, sublimandoli, i cori da stadio.

“Dove sono gli ultras? è un noto coro da stadio che generalmente la tifoseria rivolge alla curva della squadra rivale in segno di provocazione. Togliendo la forma interrogativa, ‘dove sono gli ultras’ è una frase che per me identifica un luogo indefinito all’interno della mente di ciascuno di noi e quindi dell’intera società” ha detto Cristiano Carotti a The Creators Project.

“L’intuizione da cui nasce la mostra è quella di riconoscere tra i simboli e i vessilli utilizzati dagli ultras negli stadi le immagini mitologiche e archetipiche che secondo gli studi di Jung popolano l’inconscio collettivo e che hanno una serie di conseguenze psichiche e comportamentali sia sul singolo che sulla collettività. L’estetica delle tifoserie, le coreografie, le bandiere e in generale tutta l’iconografia della curva mi affascinano da sempre” ha aggiunto.

La mostra si può visitare fino al 14 gennaio. Per saperne di più sull’artista, visitate il suo sito.