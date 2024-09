La strana storia del ragazzo che ha vomitato il suo gemello parassita

Si tratta di una storia breve e priva della maggior parte dei dettagli, ma che vale la pena raccontare per il suo carattere straordinario. Il caso di cui sto parlando è stato originariamente riportato nel 1835 sul London Medical and Surgical Journal, e gli autori dell’articolo si erano basati su una storia riportata su una rivista greca; il caso è stato portato alla nostra attenzione dall’ottimo Thomas Morris, il cui sito dovrebbe essere una lettura quasi giornaliera per tutti coloro che vogliono apprezzare le meraviglie della medicina per così dire “pre-moderna”.

Dunque — Siamo nel luglio del 1835, in Grecia, dove un medico espatriato francese, il Dr. Ardoin, visita un giovane ragazzo di nome Demetrio Stamatelli che lamentava forti dolori addominali e pareva in completa agonia. Onorando il giuramento di Ippocrate, il medico gli prescrive diversi rimedi, ma nulla sembra alleviare le sofferenze del ragazzo. Non passa molto tempo prima che il medico annunci di non avere più idee circa il caso del ragazzo; raccomanda dunque di effettuare l’estrema unzione sul ragazzo, e prevede per lui una morte rapida e dolorosa.

Arrivati a questo punto nessuno sa di che cosa soffra il ragazzo — Il medico, nel dubbio, decide di somministrargli degli emetici, nella speranza che la causa di tutti i suoi mali sia in realtà una semplice indigestione o la presenza di un oggetto indesiderato nel suo stomaco. Nessuno poteva aspettarsi cosa sarebbe successo dopo: prima dei conati di vomito duranti qualche istante, poi il ragazzo viene nuovamente sopraffatto da intensi dolori addominali a cui seguono altri conati e, infine, un feto. Un intero feto fuoriuscito dalla sua bocca.

Ecco la descrizione che ha fatto il Dr. Ardoin:

“La testa del feto era ben sviluppata, e una delle sue braccia era perfettamente formata, il suo corpo non aveva l’estremità inferiore, al posto di queste c’era semplicemente un prolungamento di carne la cui estremità era molto sottile e attaccata alla placenta attraverso una specie di cordone ombelicale. Tre giorni dopo la mia prima visita, il paziente stava molto meglio: tutti i sintomi erano scomparsi gradualmente, e da allora la sua salute non ha fatto altro che migliorare. “

Il feto in questione, presumibilmente, altro non era che il fratello gemello del ragazzo, o quello che viene definito ischiopagus (“gemello parassita”). A volte, infatti — piuttosto di rado —, durante il loro sviluppo in utero due gemelli possono finire per intrecciarsi, impedendo così il corretto sviluppo di uno dei due. Il gemello parassita, quindi, spesso finisce per essere assorbito dal corpo dell’altro fratello o sorella. Questo è il motivo per cui alcune persone nascono con più arti del previsto o con organi duplicati sottosviluppati o, ancora, con un feto collegato a una parte del corpo, a volte visibile anche dall’esterno.

Tuttavia, è estremamente raro che un gemello parassita venga espulso attraverso la bocca, il che probabilmente spiega il fascino del Dr. Ardoin nell’affrontare questa sorprendente scoperta. Ecco come, ai tempi, aveva concluso il suo rapporto:

“Ho portato il feto in casa mia ed è lì, circondato dai miei colleghi Syra, Milonas e Corco, che abbiamo esaminato a fondo questa strana produzione anatomica che abbiamo identificato come un feto umano. Una volta completata la revisione, abbiamo deciso di tenerlo in un vaso riempito di alcol. Ho deciso di renderlo pubblico di modo che questo caso non possa essere considerato una farsa.”

Ciò che è certo è che oggi i gemelli parassiti sono rilevati rapidamente grazie al miracolo degli ultrasuoni. Certamente ricordarsi di questa storia può aiutare ogni qual volta, nel futuro, soffrirete di un inspiegabile mal di stomaco.