Esiste un mashup tra Drake e Game of Thrones

È inutile che mettiate il broncio, ora che è ricominciato Game of Thrones sarete costretti a leggere un sacco di stronzate sull’argomento per qualche mese. Per esempio, oggi abbiamo trovato su YouTube un intero mixtape fatto di mashup tra GOT e Drake, che se ci pensi bene è un po’ la versione rap di GOT. O forse no. Però non è che tutte le cose che piacciono ai millennial debbano per forza essere uguali.

Views from the Throne è il titolo di questo capolavoro, concepito da un musicista di nome Tony K, in cui la voce dell’Euron Greyjoy di Toronto (perché anche la sua storia non ha alcun senso e si basa sui capricci) viene accostata alle musiche fantasy di Ramin Djawadi. Ascoltare le barre del giovane Aubrey su “Forever” a tempo con la sigla è divertente, sicuro, ma è anche inquietante il fatto che Drake possa sempre essere adattato a qualunque espressione di cultura pop del momento. Qua sotto puoi ascoltare la playlist e poi, che ne so, puoi estrarre lo spadone per minacciare i tuoi hater su Twitter.

