Ascolta Drapetomania, il nuovo album di Filastine & Nova

Grey Filastine è uno di quei personaggi grazie a cui il termine “world music” sta finalmente perdendo ogni accezione gerarchica: in due parole, l’evoluzione musicale è sempre più mondialista, e ha quindi sempre meno senso presupporre che il paradigma occidentale dominante possa inscatolare qualsiasi cosa venga da altre tradizioni come musica “esterna” a sé, raccogliendola sotto un cappello unico. Oggi vi facciamo sentire il suo nuovo album Drapetomania, assieme alla cantante indonesiana Nova Grey, dimostrazione tangibile di quello che può venire fuori approcciandosi all’elettronica senza calcolare i confini nazionali nell’equazione.



Drapetomania è un disco nomade dal suono (tra fin dalle sue registrazioni, avvenute—come racconta il comunicato stampa—”da una barca nell’Oceano Indiano ad un polveroso villaggio del Sahara, passando per Brooklyn e Barcellona.” Ed è per un video girato a Barcellona, “Los Chatarreros,” che avevamo già parlato di Filastine. Ridateci un occhiata, e sappiate che potrete vederlo dal vivo venerdì 28 aprile all’Angelo Mai di Roma e il 29 a Mondo Muzak, a Macao, a Milano.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.