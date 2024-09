In Norvegia fa freddo. Qual è il miglior rimedio contro freddo? Il movimento, ovviamente. E cos’altro? L’alcol. I gestori del canale YouTube humornieu hanno pensato di combinare le due cose. Il risultato è il Drunk Football.



Come in tutti gli sport ci sono delle regole, che nel caso del Drunk Football sono piuttosto semplici: prima del fischio d’inizio si beve finché non si raggiunge un tasso alcolemico sufficiente. E il gol vale soltanto se colui che lo segna ha ancora quel tasso.