Per ogni giornata di freddo da record, abbiamo due giornate di caldo da record

Ogni volta che, in qualche luogo del pianeta, viene superato un record negativo di temperatura, i negazionisti del cambiamento climatico godono perché sono convinti di avere la conferma che il riscaldamento globale sia solo una bufala. In realtà anche la temperatura media continua a innalzarsi, le giornate di freddo da record non mancheranno mai. Ma se continueremo a perseguire l’attuale regime di emissioni di gas serra su scala globale, il rapporto tra giornate di caldo e freddo da record diventerà 15 a uno, secondo un nuovo studio.

“Quando annunciamo che la temperatura globale si sta innalzando di due o tre gradi, la gente alza le spalle e dice ‘e quindi?’”, ha raccontato Gerald Meehl, autore principale dello studio e senior scientist presso il National Center for Atmospheric Research. “Ma in realtà, andando a guardare agli estremi, è possibile verificare come la popolazione locale stia accusando sulla propria pelle i cambiamenti climatici.”

Videos by VICE

Meehl e i suoi colleghi sono giunti a questa conclusione prendendo in esame le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche degli Stati Uniti dal 1930 fino al 2015, secondo lo studio pubblicato nel Proceedings of National Academy of Sciences.

Ma prima di esaminare le loro scoperte, è utile comprendere un rapporto statistico fondamentale. Se immaginate di installare una stazione meteorologica nel vostro cortile il primo giorno di gennaio, alla fine dell’anno otterrete 365 record di temperatura positivi e negativi, perché saranno le uniche temperature che avrete mai registrato. Statisticamente, nel secondo anno avrete 182 giornate di freddo da record e 182 giornate di caldo da record—secondo Meehl. Al terzo anno, avrete un terzo di giornate da record e così via.

Un volta compreso questo, i ricercatori hanno calcolato il numero di giorni di caldo e freddo da record previsti per un determinato periodo di tempo, esaminando le medie lungo periodi di dieci anni, perché questi numeri possono variare notevolmente da un anno all’altro. I dati rispecchiano le loro aspettative solo fino a circa il 1980, da quel momento in poi, il numero di giorni di caldo da record hanno iniziato a superare il numero di giornate di freddo da record.

Statisticamente, il rapporto tra i giorni di caldo e di freddo da record giorni dovrebbe essere di 1:1, ma nel periodo che va dal 2000 al 2009, in realtà, si è spostata a 2:1, questo significa che per ogni giornata di freddo da record, abbiamo ben due giornate di caldo da record. Ovviamente, il decennio in corso deve ancora concludersi, ma questo rapporto tende a diventare sempre più squilibrato. Meehl e i suoi co-autori hanno utilizzato dei modelli statistici per prevedere di quanto si sarebbe modificato continuando al ritmo attuale di emissioni di gas serra e hanno scoperto che, entro circa il 2065, il rapporto aumenterà di 15:1. Ciò significa che in meno di 50 anni, ci saranno 15 giornate di caldo record per ogni giornata di freddo da record.

“Nonostante il riscaldamento globale, continuiamo ancora a sperimentare le temperature di freddo da record.” mi ha spiegato Meehl. “L’inverno esiste ancora. Supereremo di nuovo altre temperature minime da record, ma ci sono anche molti altri record nel senso opposto. Aumenta sempre di più la probabilità di sperimentare temperature di caldo da record, mentre diminuiscono le possibilità delle giornate di freddo da record, ecco in cosa consistono gli effetti del cambiamento climatico.”

I risultati non sono nulla di nuovo per chiunque è già al corrente degli effetti dei cambiamenti climatici, la buona notizia è che l’incremento di questo squilibrio può essere rallentato se ci impegniamo a ridurre le nostre emissioni di gas serra. Ma si tratta pur sempre di un duro monito degli effetti che il surriscaldamento del pianeta avrà sulle nostre vite, se non prendiamo dei provvedimenti immediati.