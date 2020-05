Tre modi per capire se la tua relazione è finita

Lasciare qualcuno è di rado un'esperienza piacevole, ma è comunque meglio che essere piantati. Certo, ogni volta che ho lasciato qualcuno che era più preso di me sono stato malissimo e ho pensato "Il senso di colpa è peggio del dolore dato dal rifiuto." Vero, ma è durato... tipo dieci minuti.



L'amore è ingiusto: alle volte ti spezzano il cuore, alle volte sei tu a spedire una persona in una palude di autocommiserazione. Alle volte sarai tu a fare le contorsioni tra le calde coperte di una nuova fiamma, altre sarai fuori al freddo sotto la pioggia, in un mondo in bianco e nero, a fissare la finestra della camera da letto da cui vedi il tuo rivale ridere beffardo e scomparire dietro le tende. (Attenzione: sto parlando per metafore e non supporto atti di stalking di alcun tipo—non andare fuori dalla finestra dei tuoi ex perché non è come nei film, sembri un maniaco e basta).

Il punto è che soffriamo tutti prima o poi, quindi non lasciare che il senso di colpa ti trattenga dal porre fine a una relazione che non funziona più. Non puoi restare a vita con qualcuno per educazione. Ma come dici a una persona che è arrivato il momento di staccare la spina? La maggior parte delle storie, anche quelle ormai sul viale del tramonto, hanno qualcosa di buono: vuoi ancora bene a quella persona (anche se non ne sei più innamorato), ti piace ancora guardare Netflix con lei (anche se avete sempre meno di cui parlare le poche volte che uscite di casa).

Ecco un po' di domande da porti per capire se è arrivato quel momento, a prescindere da quanto tollerabile ti sembra ancora la persona con cui stai.

DOVRESTI CHIUDERE LA RELAZIONE?

Immagina la scena. È il primo venerdì sera in cui puoi finalmente uscire per davvero e stai andando nel tuo locale preferito con tutti i tuoi amici per prendervi una gloriosa sbronza. Scorreranno fiumi di birra? Sissignore. Parlerete dello stato del Paese e di politica? Ma certo. Finirai per farti cacciare dal buttafuori del terzo locale in cui entrate, perché biascichi discorsi senza senso? Non c'è neanche da chiederlo.



Ma aspetta, no. Non farai niente di tutto questo, perché la persona con cui stai preferisce una serata tranquilla a casa. Dato che non avete passato molto tempo insieme di recente (in parte perché vi siete isolati separatamente, ma soprattutto perché non ne avevi proprio voglia), ci resta male che preferisti uscire invece di guardare insieme un documentario su qualche omicidio irrisolto. Con un peso al cuore, scrivi sulla chat di gruppo che i piani sono annullati. Il resto della serata lo passi in silenzio sul divano, risentito.

Se la situazione è questa, è meglio davvero lasciarsi. Quando sei in una relazione esistono obblighi e compromessi, ma nessuno ti obbliga a stare in una relazione. Se preferisci passare il tempo con amici e amiche, puoi farlo.

LE VOSTRE VITE SONO DIVENTATE TROPPO DIVERSE?

È facile ritrovarsi ad avere uno stile di vita diverso da quello di molti amici e sì, anche della persona con cui si ha una relazione. Alle volte, proprio per questo, continuare una storia non è semplice.

Questa situazione può essere veramente orribile se sei dal lato sbagliato. Il mio primissimo ragazzo ha rotto con me appena si è laureato e si è trasferito a Londra per iniziare la sua carriera, mentre io lavoravo ancora per due soldi in un pub, consumando dosi non raccomandabili di ketamina e mangiando sardine direttamente dalla lattina.

Al tempo, ero incazzato perché non andavo più bene nella sua nuova vita scintillante. Ho pensato che fosse lui quello in errore, quello superficiale, e lo immaginavo fidanzato con un tizio di nome Hugo che lavorava per qualche innovativo hub di politiche centriste. Ma, in realtà, la sua scelta aveva senso. Per lui, certo. Eravamo diventati troppo diversi, non riuscivamo più a relazionarci uno all'altro, non avevamo le stesse aspirazioni (per lo più perché io non ne avevo proprio). Era stata una decisione giusta per il suo bene. E per il mio? Ho passato l'anno successivo a morire di dolore... ma basta parlare di me.

Se le vostre vite stanno diventando troppo diverse e la cosa vi disturba, non potete restare insieme per simpatia o lealtà al passato. Il risentimento vi divorerà e sarà solo peggio per entrambi. Sto dicendo che è giusto lasciare qualcuno perché guadagna meno, o, al contrario, perché è troppo ambizioso? No, ma non sono mai stato quello ricco della coppia quindi il mio parere vale quel che vale.

COME LASCIARE UNA PERSONA?

Il desiderio, ho scoperto, è l'aspetto più logorante dell'essere single. Quando non ho una relazione, sono consumato dalla brama di essere amato da qualcuno, di vivere una storia che rivoluzioni la mia vita... o, almeno, di una scopata decente.

Essere impegnato in una relazione dovrebbe offrire una tregua da tutto questo—un riparo in cui rifugiarti—ma spesso non è così, soprattutto se la storia è verso la sua fine. Ovviamente è normale provare ancora attrazione per altre persone, ma quando questo sentimento raggiunge un certo picco di intensità, quando sei travolto da un desiderio incontenibile per altri, allora è probabilmente segno che la relazione in cui sei in quel momento non va più bene per te.

Ovviamente, molte coppie cercano di arginare il desiderio crescente di scoparsi altre persone aprendo la coppia. Ci sono pro e contro della coppia aperta, ma non è mai una buona idea farlo come tentativo disperato di salvare qualcosa che è semplicemente diventato troppo noioso per funzionare. Una relazione va aperta in un momento di forza della coppia: se cominci quando la situazione è già compromessa, è ovvio che incontrerai qualcuno che vuoi scoparti più del tuo partner.

Un livello generico e delicato di bramosia per l'ignoto è salutare, ma se scopri di avere vere e proprie fissazioni, tanti auguri. A quel punto, devi iniziare a preoccuparti davvero.

Ad essere onesti, se solo fantastichi sul chiudere la tua storia, è già indice che qualcosa non va e che stai solo temporeggiando. Certo, magari i problemi possono essere risolti. Ma magari no. Gillian Rose scrive in Love's Work: "non c'è democrazia nelle storie d'amore: solo misericordia." In pratica, hai sempre diritto a chiudere con qualcuno. E se l'altra persona soffre, non puoi farci molto.

Certo, cerca sempre di essere gentile—perché non bisogna essere stronzi per forza.

