È difficile comprarti i preservativi da sola

Nella vita di ognuno arriva quel momento in cui scopri di volere cose che poco prima nemmeno sapevi esistessero, o quasi. E in quel momento sai di avere delle responsabilità e di dover agire di conseguenza. Prima di allora magari avevi giocato coi preservativi appartenenti a fratelli o sorelle e casualmente rinvenuti in un cassetto—è incredibile quanta acqua possano contenere quei cosi—e poi ecco il momento in cui a comprarli devi essere tu. Ecco, questa è una delle esperienze che più si imprimeranno nella memoria di ogni giovane. Ragazzo o ragazza, non cambierà nulla nella reazione che accompagnerà ognuno la prima volta in cui si ritroverà a dover pagare alla cassa una confezione di preservativi.

Eppure si tratta di una cosa a cui non si può scampare—è come fare la cacca. Tutti la fanno. E anche le ragazze lo fanno. Ma quando hai 16 anni, be’, ci sono cose che vuoi assolutamente tenere per te. Sai che fai la cacca. Ma vuoi che gli altri lo sappiano? No. Così ti ritrovi a doverli comprare, e cerchi metodi alternativi per entrarne in possesso. Qualcuna potrebbe essere tentata da saltare quel passaggio e aspettarsi che sia il ragazzo a comprare il preservativo. Con la differenza che quel ragazzo non lo farà, probabilmente anche perché un ragazzo della tua età avrà le tue stesse paure. È ironico, no? Ma non ci siamo già passati tutti? Io l’ho fatto, e così è successo a tutte le mie amiche. Comprare i preservativi ci sembrava un incubo: la semplice parola ci creava imbarazzo o risatine isteriche.

Prima di riuscire a comprare dei preservativi con tranquillità, attraverserai tre fasi. La prima, rubarne a ogni occasione. Nei cassetti di un bagno. In una borsetta. Gratis a scuola (se hai grandi doti attoriali). Ovunque. La seconda fase è “chissenefrega”. In questa fase, hai troppa voglia perché te ne freghi qualcosa. Vuoi fare sesso, punto, non ti interessa dei preservativi e di come procurarteli. È una fase breve ma intensa. E molto rischiosa. Lascia perdere. Ma allora, e solo allora, arriverai alla consapevolezza della necessità di comprarti preservativi da te. Il problema, all’inizio, e per un po’—quando non sei esattamente la personificazione della maturità, e a volte questa condizione permane per molto tempo—è il momento in cui devi guardare in faccia la cassiera. O il cassiere.

È per questo che ho raccolto un po’ di strategie che ho applicato negli anni, e che spero ti aiuteranno a superare agevolmente questa terza fase e, se tutto va bene, a saltare a piè pari anche la seconda (non costringetemi a spiegare UN’ALTRA VOLTA perché fare sesso non protetto sia 1) pericoloso, 2) sciocco, 3) stupido, 4) pericoloso, 5) stupido e 6) da egoisti). Forse non saranno i consigli più brillanti che avrai mai ricevuto, ma sono il frutto di ore e ore di sessioni di brainstorming tra giovani donne un po’ imbranate, ma sicuramente non stupide.

Fatteli comprare da qualcun altro



Sembrerà ovvio, ma anche così vi servirà trovare qualcuno che ve li procuri. Preferibilmente la sorella maggiore di una delle vostre amiche. Una persona che non ha problemi a comprare preservativi, o a chiedere a un ragazzo di farlo per lei. E che saprà mantenere il segreto, ovviamente. Anche qualche amico un po’ più grande, ragazzo o ragazza, potrà tornare utile.



Esci con uno che lavora in un supermercato



Ci abbiamo provato, e ha funzionato. Il ragazzo in questione usciva con una mia amica, era un po’ più grande di noi e rivendeva a prezzo inferiore quelli del supermercato in cui lavorava. Dato che eravamo ragazze molto care e lui era un tipo fico, a volte ce li regalava direttamente. Altre volte invece li compravamo, perché era comunque un tipo fico. Almeno fino al giorno in cui si è scoperto che li rubava, e lui è stato beccato e licenziato. Lui e la mia amica si sono lasciati una settimana dopo. Sfortunatamente non avevamo scorte, e ci siamo dovute inventare un nuovo sistema.



Esci con uno più grande



È allora che abbiamo capito che non serviva avere un ragazzo che lavorasse in un supermercato, ma solo uno un po’ più grande. Se è uno stronzo e non è disposto a comprarne anche per le tue amiche—ce ne sono, li abbiamo conosciuti—ti basta tenerne qualcuno da parte. O obbligarlo a comprarne di più. Tanto anche quelli finiranno in tasca tua.



Comprali insieme a qualcos’altro



È la classica scena da film: la persona di turno non vuole far vedere che compra i preservativi, così tenta di celarli in mezzo a un mucchio di altri acquisti. A livello mentale però non funziona granché, l’ho provato. Ero comunque agitata, a nonostante tutta le cose che avevo comprato io riuscivo a vedere solo quella confezione. Non riuscivo a staccare gli occhi, e avevo l’impressione che il resto dei clienti stesse facendo lo stesso. Ma poi il cassiere li ha passati come se niente fosse. Era la prima volta che compravo dei preservativi da sola, e c’è voluto un po’ prima che ritentassi l’esperienza.



Comprali e siine orgogliosa!



E qui arriviamo alla conclusione. Arriverà un momento, crescendo, in cui ti renderai conto di essere finalmente completamente a tuo agio con te stessa, con la tua vita sessuale e con il modo in cui la gestisci. E capirai anche che non c’era niente di male neppure prima. Quel momento sarà anche quello in cui sarai pronta per fare il primo passo: vai al supermercato, compra una confezione di preservativi e dirigiti alla cassa senza nient’altro. Come se non ci fosse un domani. Sii orgogliosa. Perché saprai di essere una donna fatta e finita—o un uomo, se è quello che sei—e non avrai problemi ad ammetterlo, forte e chiaro. Io sono felicemente arrivata a questa conclusione, e so che la mia vita sessuale è mia e non me ne vergogno. E nemmeno tu dovresti esserlo. E se il cassiere dovesse sorridere, sappi che non sarà di certo un sorriso di scherno o biasimo. Sarà un gesto di rispetto. Perché le donne vere si comprano i preservativi, e lo stesso fanno i veri uomini.

Questo post è stato realizzato in collaborazione con Durex.