È giusto far sballare i cani con la marijuana?

4/20 BLAZE IT — Come ogni anno, il 4/20 è la settimana della cannabis. Dai un’occhiata alla guida di VICE alla cannabis in Italia, ci siamo anche noi!

I cani condividono tutto con i loro amici umani — il cibo, il letto e da un po’ di tempo anche l’erba. Le terapie mediche per cani a base di cannabis sono un trend in crescita, soprattutto dove la marijuana è legale. Ma offrire qualche cima al vostro cucciolo può sollevare una valanga di dilemmi etici. Così, mi sono chiesta: è giusto fare sballare il vostro cane?



Videos by VICE

Ho parlato con diversi esperti sui cosa fare e non fare con i vostri animali domestici. Ognuno mi ha dato raccomandazioni diverse, ma tutti erano d’accordo su una cosa: soffiare fumo sul viso del vostro è una cosa pessima. Ragazzi, non fatelo mai. Non fate sballare il vostro cane perché credete che è una figata. I cani non possono usare volontariamente la cannabis, possono sperimentare effetti avversi e dovrebbero essere curati con farmaci a base di marijuana solo per motivi medici.



”Il THC è tossico per i cani, se è piuttosto raro che muoiano direttamente a causa dell’intossicazione da THC, è molto probabile che abbiano almeno bisogno di trascorrere una giornata in ospedale ricevendo cure di supporto fino a quando gli effetti non si esauriscono,” mi ha spiegato il veterinario Mark Primiano.



Alcuni segni comuni che un cane è completamente fatto sono la letargia, l’orinare eccessivamente, la bassa pressione sanguigna, l’atassia (la perdita del controllo corporeo) e le convulsioni. Se pensate che il vostro cane non sia messo bene, è meglio portarlo subito in un pronto soccorso.



”Il veterinario sarà molto più felice se sarà in grado di curare il vostro cane per il suo problema reale senza dover eseguire prima una serie di test inutili per capire cosa ha,” ha aggiunto il Dr. Primiano.



Negli Stati Uniti, diversi studi di veterinari hanno attribuito la responsabilità di questi incidenti alla legalizzazione della marijuana. A Englewood, in Colorado, il VRCC Emergency Hospital ha dichiarato all’ABC News che da quando lo stato ha approvato le leggi sulla marijuana medica, ogni settimana, si ritrova a soccorrere diversi animali che hanno involontariamente ingerito del cibo a base di cannabis.

Ma la depenalizzazione della cannabis può rivelarsi vantaggiosa anche per gli animali. Ho parlato con una startup di San Francisco specializzata in tinture di cannabis per cani e gatti. I prodotti di TreatWell sono testati in laboratorio e commercializzati come medicina omeopatiche per disturbi di qualsiasi tipo, dall’ansia al cancro.

Secondo Alison Ettel, CEO e fondatrice di TreatWell, i cani non ”andranno mai fuori o avranno una reazione negativa” ai loro prodotti, dal momento che sono studiati scrupolosamente per non restituire effetti psicoattivi.



”Possibili reazioni negative potrebbero presentarsi perché l’animale ha ingerito canapa o prodotti contenenti pesticidi. Non crediamo nell’uso di THC puro,” ha sottolineato. Al contrario, TreatWell sfrutta un diverso rapporto tra THC e CBD (cannabidiolo) — un altro composto chimico presente nella cannabis — oltre a un cocktail di acidi, terpeni e “sub-cannabinoidi”.

Eppure, è importante capire che le medicine per cani che contengono cannabis non hanno scopo ricreativo — non dovreste far sballare il vostro cane solo perché credete di fargli un piacere.

Per gli animali sottoposti a cure per il cancro, o per quelli con malattie debilitanti, la cannabis può essere un’alternativa alle medicine di origine chimica (anche se dovrebbe sempre essere usata sotto il consiglio di un veterinario, a meno che non sia specificato diversamente).

Tuttavia, non tutti i veterinari sono soliti prescrivere cannabis. Questo perché c’è meno disponibilità di ricerche scientifiche a sostegno della sua validità come trattamento medico. ”Senza prove solide che il trattamento funzionerà, non solo si mette a rischio la vita del paziente e la sua salute, ma anche la propria licenza,” ha aggiunto il dottor Primiano.

E poi c’è la questione del consenso. I cani non possono dirvi: ”Ehi umano, voglio sballarmi di brutto.” Inoltre non possono spiegarvi che sensazioni gli dà la cannabis. Per questo, è necessario monitorare il loro comportamento dopo aver sperimentato con i prodotti a base di cannabis. Personalmente, non me la sono sentita di dare al mio cane nessun prodotto a base di cannabis proprio per questo motivo.

Quando ho chiesto un commento sulla questione alla PETA, nota per le sue opinioni molto forti sui temi che riguardano gli animali, Daphna Nachminovitch, Senior Vice President di Cruelty Investigations, mi ha detto: ”divertirsi facendo sballare un cane non è più accettabile di quanto lo sarebbe cercare di fare ubriacare un bambino.”

La PETA, invece, approva l’uso di cannabis medica per le cure palliative. ”I cani che soffrono fisicamente dovrebbero avere la stessa considerazione di cui godono gli esseri umani nelle stesse condizioni. Se i trattamenti con cannabis possono veramente alleviare il loro dolore, sarebbe opportuno che ne assumessero delle dosi regolari per aiutare a ridurre la loro sofferenza,” ha aggiunto Nachminovitch.



Proprio come per gli esseri umani, l’erba pensata per i cani dovrebbe farli sentire bene. Se siete fortunati e vivete dove la marijuana è legale, potete procurarvi la scorta personale per il vostro animale domestico. E seguendo alcune regole, come quella di non fumargli in faccia, potete assicurare al vostro amico a quattro zampe una bella esperienza a base di erba.



Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.

Seguici su Facebook e Twitter.