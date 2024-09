E ora, le previsioni del tempo! Con i Rae Sremmurd!

Dirò una cosa: le previsioni del tempo in televisione hanno ancora un fascino, nonostante l’invecchiamento del medium che le ha generate. Credo sinceramente che sentire l’ormai settantaseienne Mario Giuliacci chiacchierare delle probabilità di precipitazioni sugli appennini, con quel suo tono da nonno rassicurante, sconfigga ancora scrivere “meteo Camaldoli” su Google e fidarsi di una probabilità di pioggia del 32% (sì, per gli scopi di questo articolo vogliamo andare a Camaldoli, c’è un eremo molto carino).



Ma sto divagando: il succo della notizia è che i Rae Sremmurd, che probabilmente conoscerete per la loro ultima hit “Black Beatles” (colonna sonora del #mannequinchallenge, che avrete sicuramente fatto fare a vostra nonna), sono passati al canale francese TMC per un’ospitata a un talk show. Oltre a fare un paio di pezzi dal vivo, però, Slim Jxmmi e Swae Lee hanno dato un contributo fondamentale alla metereologia transalpina presentando le previsioni del tempo della giornata.



Schiacciando play qua sotto potete guardarli mentre dicono cose tipo, “Temperature: fa molto freddo. Sacré bleu!”. Inoltre, Jxmmi e Swae ci aggiornano sulla situazione meteo della loro città: Tupelo, in Mississippi. A questo punto possiamo solo sperare che gli autori di Che tempo che fa si accorgano del potenziale insito nel far presentare le cose ai rapper e abbandonino idee fallite in partenza tipo provare a far spiegare che cos’è la trap a Elisa e Manuel Agnelli.

