È stato scoperto un pianeta interstellare grande 12 volte la massa di Giove

Gli astronomi hanno scoperto un enorme pianeta interstellare che è oltre 12 volte la massa di Giove e ha un campo magnetico senza rivali. Lo dice una nuova ricerca pubblicata in Astrophysical Journal. Per la prima volta, un pianeta di questo tipo è stato rilevato in base alle sue emissioni radio, e ciò può essere l’inizio di un metodo completamente nuovo di scoperta di pianeti extrasolari.

I cosiddetti ‘rogue planet’ sono corpi celesti che non orbitano intorno a una stella ma attorno al centro della galassia, nello spazio interstellare. Finora sono stati scoperti solo una manciata di pianeti di questo genere, ma secondo alcuni astronomi che ce ne sarebbero decine di migliaia per ogni stella della galassia.

Il pianeta Rogue SIMP J01365663 + 0933473, scoperto di recente, è stato avvistato per la prima volta nel 2016, ma inizialmente è stato scambiato per una nana bruna. Queste cosiddette “stelle fallite” sono dense raccolte di gas troppo grandi per essere considerate un pianeta, ma non abbastanza grandi da sostenere la fusione nucleare che dà energia alle altre stelle.

Il SIMP era una parte di cinque nane brune studiate dagli astronomi presso il Very Large Array per capire come queste stelle producono emissioni radio così forti. Tuttavia, quando i dati osservativi originali sono stati rivisitati da un gruppo di scienziati indipendenti, è stato scoperto che il SIMP era probabilmente un enorme pianeta gassoso, non una stella.

Cercare di determinare quando una palla di gas enorme e densa dovrebbe essere considerata una nana bruna piuttosto che un pianeta è un po’ come cercare di determinare quanti granelli di sabbia servono per fare un mucchio. Il confine è un argomento ancora dibattuto tra gli astronomi, ma la regola generale è che il pianeta inizia sotto le 13 masse di Giove, che è noto come “limite del deuterio” perché è approssimativamente il punto in cui si interrompe la fusione del deuterio.

Il pianeta è 12,7 volte la massa di Giove.

Situato a soli 20 anni luce di distanza (circa cinque volte la distanza dal nostro vicino stellare più prossimo, Alpha Centauri), si stima che abbia circa 200 milioni di anni e un campo magnetico 4 milioni di volte più forte di quello terrestre. Questo forte campo magnetico produce incredibili aurore, proprio come quelle dei poli della Terra, ma su una scala molto più ampia. Queste grandi aurore producono forti emissioni radio, che hanno portato alla scoperta del pianeta.

La loro presenza è comunque un mistero. Sulla Terra, le aurore sono prodotte quando il nostro campo magnetico interagisce con il vento solare. I pianeti ribelli non orbitano attorno a una stella, tuttavia, e quindi non sono esposti al vento solare. Una possibile spiegazione per le aurore è che sono causate da una luna in orbita attorno al pianeta, proprio come il satellite Io crea razzi aurorali su Giove.

È importante sottolineare che la scoperta di SIMP segna la prima volta che un rogue planet è stato scoperto in base alle sue emissioni radio, e la prima volta che il suo campo magnetico viene misurato. Secondo gli astronomi coinvolti nella ricerca, questo è un nuovo promettente metodo per rilevare pianeti extrasolari e interstellari.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.