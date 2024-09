È uscito un inedito di Elliott Smith, “I Figured You Out”

Una delle esperienze che più accomuna gli esseri umani tristi è aver ascoltato una canzone di Elliott Smith nel proprio momento peggiore trovando, comunque, una certa pace nel fatto che ci fosse qualcuno che stesse male quanto loro. O forse anche un po’ di più, se si trattava di pezzi devastanti come “Say Yes” (“Oh sì, farò una canzoncina tutta carina e felice che però ha dentro il cuore marcio del mondo”, disse Smith prima di comporla, stando a uno studio dell’università di Portland, Oregon).



Comunque: dato che ci sono un sacco di cinquantenni che comprano ristampe, e dato che Either/Or━cioè uno dei più grandi album di Smith━sta per compiere vent’anni, il 10 marzo arriverà una sua nuova edizione deluxe. Ma se solitamente queste iniziative sono scuse per far su qualche soldo con dentro cinque demo e tre outtake dalle registrazioni, stavolta nei materiali extra c’è un inedito di Smith. Un inedito! Per davvero!



Il pezzo si intitola “I Figured You Out”. Smith lo scrisse originalmente per la cantante folk Mary Lou Lord, che ne pubblicò una versione nel 1996. Pronti a far venire fuori un po’ di sentimenti? Via, schiacciate play.

