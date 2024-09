È uscito un nuovo singolo di Kendrick Lamar

Dopo aver accennato una mossa alla Frank Ocean cancellando tutti i post sul suo profilo Instagram tranne uno con un quadrato nero e il numero romano IV (ora scomparso anche lui dal profilo), Kendrick Lamar oggi ha lanciato un nuovo singolo, “The Heart pt. IV”.

Il pezzo non ha featuring e si aggiunge alla serie di “Heart” registrati in passato, ed è un pezzo di quasi cinque minuti diviso in vari movimenti. Nell’ultimo verso K-Dot fa riferimento al 7 aprile, che quindi potrebbe essere la data di uscita del suo prossimo album. Restiamo in attesa.

Videos by VICE

Ascolta “The Heart pt. IV” qua sotto.

