Dentro una fabbrica italiana di marijuana legale

A gennaio 2017 è entrata in vigore una norma che permette la semina di varietà di canapa con contenuto di THC inferiore allo 0,2 percento, aprendo le porte a un mercato intero. Qualche mese dopo, infatti, si è cominciato a parlare di “cannabis legale che non sballa”, e in particolare dei prodotti di un’azienda: si tratta di EasyJoint, ed è una delle società che sta beneficiando maggiormente di questa legge.

Siamo andati a vedere come funziona e come vanno gli affari.



Videos by VICE

Altro sull’erba legale in Italia: