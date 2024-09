Ecco cosa dobbiamo aspettarci oggi che la Brexit comincia davvero

Quando lo scorso giugno il 51,9 percento dei britannici ha votato per lasciare l’Unione Europea, abbiamo pensato praticamente tutti che il mondo così come lo conoscevamo fosse finito per sempre.

Sono passati nove mesi. La vittoria di Trump ha ridimensionato il nostro concetto di tragedia, e come spesso accade in politica la Brexit a tratti è parsa la solita illusione tutta annunci e reazioni e niente effetti: i mercati non sono crollati, l’Europa nemmeno, Londra è ancora piena di italiani.

Tutto questo, però, varrà ancora solo per poche ore: dopodiché la Brexit diventerà reale e i suoi effetti tangibili.

Oggi, infatti, dopo infinite previsioni e ipotesi su quello che succederà, comincia ufficialmente l’iter che porterà il Regno Unito ad uscire dall’Unione Europea.

Nello specifico, questo processo comincerà alle 13.30 ora italiana, e finirà esattamente tra due anni. Il finale è già scritto e inevitabile, ma il modo in cui ci si arriverà ancora da vedere. Vediamo nel dettaglio.

