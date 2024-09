Ecco la lineup del Beaches Brew 2017

Fa freddo, eh? Stai pensando alla spiaggia, vero? Magari stai anche prenotando le vacanze per quest’estate—anche se dubito che i lettori di Noisey abbiano abbastanza soldi o siano in grado di organizzarsi con tale anticipo. Fatto sta che oggi è il tuo giorno fortunato: è il giorno in cui Beaches Brew, il festival gratuito che si svolge dal 5 all’8 giugno sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna, oggi annuncia la prima porzione della sua lineup. Ed è inutile specificare che Marina di Ravenna rischia di trasformarsi in un atollo della Polinesia Francese, visto che questa lineup è una bomba atomica. Questa è forse la miglior battuta che abbia concepito in vita mia. Prego.

Ma passiamo senza indugi a rivelare i nomi tramite questa locandina disegnata da Father Futureback:

Videos by VICE

Esaminiamola un po’ nel dettaglio. King Gizzard & the Lizard Wizard? Ma non è l’ensable psichedelico australiano che ha messo a ferro e fuoco il mondo e non è mai passato per l’Italia? Thee Oh Sees, questi li conosciamo bene, tutti sfoggiamo almeno una cicatrice procurataci ballando a uno dei loro concerti. Gli Shellac sono il carrarmato noise rock del dio del rumore Steve Albini. Weyes Blood è la nuova sacerdotessa della psichedelia americana. E poi la maga della sintesi modulare Kaitlyn Aurelia Smith, i re del voodoo rock’n’roll funk King Khan & the Shrines.

Mi sembra già di sentire la sabbia tra le dita dei piedi.

Il Beaches Brew si svolgerà dal 5 all’8 giugno a Marina di Ravenna. L’ingresso è gratuito. Segnatelo.

Segui Noisey su Facebook e Twitter.