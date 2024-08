Ecco perché mangiare sushi da una donna nuda non è mai una buona idea.

L’arte giapponese del nyotaimori è una pratica culturale consolidata, che ha le sue radici nell’era premoderna del Giappone dei samurai. Consiste nel mangiare da un buffet di sushi o sashimi allestito sul corpo di una donna nuda, che si sdraia su un tavolo senza muoversi. Questa consuetudine è uscita tempo fa dai confini giapponesi, ed è diventata col tempo una pratica considerata degradante e sessista, sempre in bilico fra eleganza e oggettivazione.

Date un occhio per esempio alle critiche ricevute dal questo ristorante di Hong Kong Fang Fang, che, stando al giornale South China Morning Post, è stato costretto a cancellare una performance di nyotaimori per un brunch in programma questo sabato. L’evento chiamato ‘Japanese Cabaret Brunch Party’ era stato organizzato dalla Nyotaimori Tokyo, società che dal 2015 è impegnata a preservare la tradizione giapponese che si collega ai vini francesi importati da Vines and Terroirs.

La decisione del ristorante di cancellare l’evento è arrivata dopo una serie di commenti negativi ricevuti su Facebook, dopo aver pubblicizzato l’evento lunedì. Alcuni utenti hanno fatto notare come l’evento promuovesse l’oggettificazione del corpo femminile, il tutto a servizio del piacere dei consumatori e con pochissimi riguardi nei confronti della modella e della sua condizione.

Valentin Murel, Co-fondatrice di Vines and Terrors, ha dichiarato che l’evento non era certo nato con questi intenti, ma voleva semplicemente resuscitare e modernizzare un’antica tradizione. Non una grande giustificazione per organizzare un evento di questo tipo nel 2017, almeno stando alle critiche: “Solo perché è tradizionale non significa necessariamente che sia una buona idea replicarlo oggi”, ha scritto uno dei commentatori in risposta a Murel, mentre qualcun altro ha fatto notare che l’evento era “vergognosamente sessista” così come concepito.

Il direttore del ristorante Fang Fang, Imran Khaleel, ha insistito che l’evento non era immorale come poteva sembrare: la modella avrebbe indossato un bikini tanto per cominciare, e si sarebbe sdraiata a una distanza di sicurezza dagli ospiti del brunch, che avrebbero mangiato sushi su piatti inanimati. Comunque sia il ristorante ha deciso di cancellare l’evento di nyotaimori lo stesso, anche se questo non significa che volessero oggettificare il corpo delle donne.

Quindi giusto per chiarire: il brunch ci sarà lo stesso, solo che tutti indosseranno i vestiti.

