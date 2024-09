Eccovi due nuovi pezzi di Notorious B.I.G. assieme a sua moglie

The Notorious B.I.G., cioè uno dei rapper più influenti della storia, è morto il 9 marzo del 1997, e il 5 maggio 2017—a poco più di vent’anni dalla sua scomparsa—uscirà un suo nuovo album postumo assieme a Faith Evans, sua moglie. Sono almeno tre anni che la Evans ne parla: la prima volta lo aveva fatto nel 2014, in un’intervista con Hip Hollywood. Allora lo aveva paragonato a Unforgettable, l’album postumo di duetti tra Nat King Cole e Natalie Cole. A marzo 2016 ne aveva parlato di nuovo in un’intervista radiofonica, dicendo che era quasi finito e che sarebbe arrivato a breve.



E niente, eccoci qua: l’album si intitolerà The King & I e ne potete ascoltare qua sotto due estratti. Il primo, “NYC”, è una collaborazione con Jadakiss; il secondo, “When We Party”, ha un featuring di Snoop Dogg. E che dire, sembra un po’ di essere tornati agli anni Novanta, con un sacco di voci calde, riferimenti alle coste degli Stati Uniti e serietà che esce da ogni nota. Buon ascolto.



Segui Noisey su Facebook e Twitter.