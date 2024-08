L’artista italiano che ha curato la scenografia del Coachella

Edoardo Tresoldi sarà stasera all’Apollo Club di Milano in conversazione con Carlo Pastore per Audi Listening Sessions, serie di eventi organizzata da Club To Club in attesa dei suoi festival: VIVA!, che si terrà ad agosto in Valle d’Itria, e C2C19, a Torino a ottobre. Ci puoi andare gratis, basta iscriverti qua.

Ci sono buone probabilità che nei giorni immediatamente successivi al Coachella, una volta che tutti hanno finito di parlare di Beyoncé ed Eminem, sulle vostre timeline di Facebook abbiano iniziato a comparire le foto dell’impressionante struttura Etherea che dominava il festival, una scultura in reticolato che raggiunge i 22 metri d’altezza. Sarete orgogliosi di sapere che l’ideatore di cotanta magnificenza è italiano e si chiama Edoardo Tresoldi.

© Roberto Conte, per gentile concessione di Edoardo Tresoldi.

Tresoldi lavora da tempo con il reticolato, creando sculture semitrasparenti che interagiscono con il paesaggio circostante incorporandolo, incorniciandolo e trasformandolo. Nato e cresciuto a Milano, Edoardo ha piazzare le sue sculture trasparenti in spazi pubblici nel 2013, fondendo linguaggio classico e modernista. Quella del Coachella è la più grande che abbia mai realizzato.



Ecco come descrive il suo lavoro: “L’installazione gioca ironicamente con il dualismo tra l’esperienza pura e quella filtrata che si intrecciano l’una con l’altra, per poi lasciare alla fine l’uomo al centro di tutto. Con il passaggio da una macro-realtà a una realtà ristretta, il corpo umano diventa una chiave per leggere, scoprire, misurare e avere esperienza della realtà, proprio come l’architettura stessa. In ultima istanza, si stabilisce così un’analogia tra uomo, architettura e ciò che li circonda”.

Non so voi, ma a me dà un po’ di speranza sapere che ogni tanto anche la cultura più potente del mondo guarda con ammirazione a qualcuno dei nostri. Grazie Edoardo.

