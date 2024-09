Quando Shaft, un carismatico ex alcolista, è andato al Burning Man, la sua vita è cambiata e ha cominciato a identificarsi in un unicorno. Da quel momento non è stato più in grado di sopportare la monotonia del mondo reale, così ha deciso di fondare un movimento poliamoroso ed edonistico insieme ad altri “unicorni” come lui. Gli unicorni di Shaft indossano corna glitterate e galoppano per le strade di Londra cercando di dar vita a un’utopia fatta di amore libero.

Ma quando la “rivoluzione degli unicorni” ha iniziato a scontrarsi con le realtà della vita e dell’amore, ecco che il “branco” ha iniziato a spaccarsi, i cuori a spezzarsi e il sogno di Shaft a crollare. Quella degli unicorni è la stessa rivoluzione fatta di edonismo e amore libero degli anni Sessanta, reinventata per una generazione di creativi e colletti bianchi? O è tutto finto, come le corna che indossano, ed è solo un modo per Shaft e i suoi seguaci di sfuggire alla solitudine?

Videos by VICE

Guarda il documentario completo su VICE Video – Edonismo e poliamore: dentro il movimento degli “unicorni” di Londra