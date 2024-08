Abbiamo chiesto a un po’ di elettori M5S se si sentono ‘traditi’

È abbastanza evidente che gli ultimi giorni siano stati un totale deliro per il Movimento 5 Stelle. Dopo che Mattarella ha disteso all’aria, davanti alle telecamere, i motivi che hanno portato alla morte prematura del “governo del cambiamento,” Di Maio da Barbara D’Urso ha definito il tutto un “vergognoso unicum nella storia della Repubblica.”

Poco prima aveva convocato in diretta Facebook una manifestazione nazionale per il 2 giugno, all’insegna “delle passeggiate, dei gesti simbolici e tutto ciò che è possibile fare pacificamente per affermare il nostro diritto a determinare il nostro futuro.” Di Battista intanto ha annunciato il suo ritorno in campo. E Grillo ha fatto un video in macchina mentre sostiene che la gente è avvilita per colpa del mercato globale.

Insomma, prima che tutto questo diventi la trama di un racconto di Ray Bradbury, ci siamo chiesti come stessero vivendo la situazione gli elettori del M5S e se sentissero di essere effettivamente stati usati da Salvini. Per capirlo abbiamo parlato con cinque di loro di come hanno vissuto l’alleanza con la Lega e in generale di come hanno reagito a questa crisi istituzionale.

ANTONINO, 28 anni, avvocato a Milano

VICE: Mattarella ha nettamente diviso in due il giudizio delle persone nei suoi confronti. Tu come ti poni di fronte alla sua scelta?

Antonino: Secondo me il comportamento di Mattarella è andato oltre le prerogative del presidente: non si è comportato da arbitro, in maniera neutrale, e ha deciso di porre un veto su una persona per delle opinioni politiche.

E per quanto riguarda l’eventuale violazione di trattati internazionali?

In tutta la storia politica e costituzionale italiana ci sono stati dei governi che hanno dovuto ridiscutere dei trattati vigenti, ma nessun presidente ha mai pensato di rifiutare un incarico per questo. È ovvio che il rispetto dei trattati sta nella Costituzione, ma pure nel rispetto si possono apportare delle modifiche: tanto è vero che nessuno intendeva uscire dall’Euro da un momento all’altro.

E sulle smentite da parte del Quirinale sui presunti nomi—Bagnai e Siri—fatti da Di Maio che mi dici?

Non saprei a chi credere. Finora mi ha dato più fiducia Di Maio.

Se il M5s e la Lega si dovessero ricandidare insieme li voteresti ancora?

Sì. Oddio, dipende dal programma: se adottassero come programma il contratto di governo sì, se invece il programma fosse diverso non lo so. Dovrei vederlo.

Quindi tu non eri tra gli elettori critici nei confronti dell’accordo con la Lega, giusto?

Mi è sembrato lo sbocco naturale. Il PD non ha voluto trattare e non ha voluto nemmeno intavolare un negoziato e l’unica alternativa rimaneva un accordo con la Lega. Io credo che Salvini sia stato leale nei nostri confronti, che sia stato coerente e abbia fatto quello che era nella sua facoltà.

FRANCESCO, 36 anni, impiegato a Torino

VICE: Eri favorevole all’alleanza con la Lega?

Francesco: L’ideologia della Lega mi disgusta; è una forza politica basata unicamente sul razzismo più becero. Avrei senz’altro preferito un’alleanza più “a sinistra”, per quanto possa significare questa parola nello scenario parlamentare italiano. Comunque, anche l’alleanza con il PD non sarebbe stata facile. Personalmente non ho alcuna fiducia nelle capacità della dirigenza PD né nella loro buona fede, quindi il fatto che dicano di sostenere alcuni principi in cui mi riconosco passa in secondo piano.

E di Savona come ministro dell’Economia cosa dici?

Mi pare che la figura di Savona sia stata distorta dai detrattori del governo M5S-Lega. Si è cercato di far passare un economista euroscettico, ma pur sempre un ex-ministro di Ciampi, come una specie di estremista autarchico.

Ma perché spendersi tanto per un ministro scelto da un altro partito?

Non posso sapere se e quanto il M5S si sia effettivamente speso per difendere Savona. Immagino che un po’ sia stata una questione di principio, ma che sia stata soprattutto la Lega a non voler transigere. Al contrario del M5S, la Lega deve conquistare davvero moltissimi voti per poter arrivare a percentuali che le permettano di governare. Come molti, ho il sospetto che Salvini abbia deciso più o meno consapevolmente di far saltare il tavolo, per andare a nuove elezioni e finire di divorare ciò che resta di Berlusconi.

E come vedi il ritorno annunciato di Di Battista?

Stimo molto Di Battista, sia per i contenuti sia per i modi. Mi è dispiaciuto il suo abbandono e ho sperato dall’inizio che avesse intenzione di ricandidarsi in futuro. Certo, mi immaginavo che fosse dopo cinque anni, non dopo pochi mesi. In questo modo sarà accusato di essere incoerente e attaccato alla poltrona. Ma penso che sia positivo per l’Italia se c’è almeno una figura politica rilevante “di sinistra”—con l’abbandono di Di Battista era rimasto solo Papa Francesco.

FABIOLA, 51 anni, Perugia

VICE: Tu come ti sei posta davanti alla scelta di Mattarella?

Fabiola: Dunque, premetto che secondo me la sua scelta è legittima e che fosse una sua prerogativa ma, al contempo, l’ho trovata una scelta discutibile. Credo che il presidente sia entrato nel merito e abbia espresso un giudizio.

Di fronte alla crisi istituzionale, come si è comportato secondo te Di Maio?

In generale credo che Di Maio sia una persona in gamba nonostante lo facciano passare tutti per un mezzo citrullo. Detto questo, con il senno di poi, forse è stato un po’ meno scaltro di Salvini che si è dimostrato più navigato e un forse un po’ più furbo. E ecco, Di Maio forse si è fatto mettere nel sacco.

Quindi, da sostenitrice del M5S, ti senti in qualche modo tradita dalla Lega e da Salvini?

Da quello che sto leggendo forse sì. Il M5S era un po’ troppo in buona fede e Salvini, come ti dicevo prima, si è mosso meglio. [ Detto questo] io sono stata e sono tutt’ora una persona di sinistra e il mio giudizio sulla Lega è facilmente intuibile, ma nel dopo elezioni o si andava a rivotare o provavi a fare un governo. Alla fine o Lega o PD cambia poco: a me interessano le cose che poteva far passare il M5s indipendentemente da con chi si alleava.

Se Lega e M5s si dovessero ricandidare insieme alle prossime elezioni, continueresti a votarli?

No.

GILBERTO, 24 anni, studente a Milano

VICE: Secondo te Salvini ha voluto far cadere la trattativa per liberarsi del M5S?

Gilberto: Penso che Salvini non avesse premeditato tutto ma nel momento in cui si è trovato nella situazione ha colto la palla al balzo impuntandosi su Savona e ha sfruttato l’inesperienza del M5S, che fondamentalmente si è fatto infinocchiare. Ora faranno mesi di propaganda contro Matterella, e non avranno nemmeno tutti i torti, e ne usciranno rafforzati, sia Lega che M5S.



A proposito di Mattarella, che opinione ti sei fatto di come ha agito?

Ha confermato che prima dell’agire politico bisogna pensare all’economia… che è una cosa molto triste, ma si sapeva già dalla Grecia e Tsipras. Ha fatto quello che doveva, perché i mercati sono con troppo importanti, è un dato di fatto, e sicuramente quello che non serve è un ulteriore crisi monetaria.

E dell’elettorato Cinque Stelle, che mi dici alla luce di questa crisi?

[ Quello che è successo] è stata la conferma che una forte componente del Movimento, che al suo interno è parecchio variegato, è vicina alle idee della Lega—che non sono certo un granché, come dimostra la parte di accordo che riguarda politica interna e immigrazione.

Se potessi tornare indietro voteresti ancora il M5S? E lo voterai alle prossime elezioni?

Tolto il PD che trovo invotabile e la destra che è pure peggio, non rimane molto se non partitini da 2-3 percento. Quindi probabilmente sì.

STEFANO, 31 anni, ristoratore tra Milano e Cracovia

VICE: Cosa pensi della manifestazione proposta da Di Maio per il 2 giugno?

Stefano: Mi sembra naturale organizzarla. Il M5S aveva la maggioranza dei voti e si è trovato fregato a un passo dall’iniziare il proprio percorso di governo. Peraltro con motivazioni ridicole, perché nominando Savona hanno semplicemente proposto il nome più pesante e con più titoli che avevano a disposizione, perché all’economia serviva una persona importante che trattasse con l’Europa e un professore universitario che ha già ricoperto degli incarichi istituzionali era il più adatto. L’aspetto euroscettico è stato sovradimensionato.

Quindi non hai apprezzato la decisione del presidente della Repubblica?

Diciamo che non mi sento tradito, ma secondo me Mattarella ha sbagliato—il mio però è un parere politico. Ora si vedrà come andranno le elezioni. Ecco, secondo me anche in questo senso la sua scelta non è stata lungimirante, perché lui e il PD non ne trarranno alcun vantaggio.

Se Lega e M5S dovessero presentarsi insieme alle elezioni, pensi che li voterai?

Non si presenteranno mai insieme. Nessuno dei due ne ha l’interesse. Il contratto comune è nato da un misto di due programmi ed era quindi molto ambizioso e difficile da realizzare. Soprattutto per Salvini è molto più comodo procedere con il centrodestra. Il tratto comune, in sostanza, è solo un anti-europeismo che è stato, come dicevo, molto sovradimensionato. Nessuno vuole uscire dall’Euro.

Quali sono le tue previsioni per le prossime elezioni, quindi?

Il PD è catatonico e resterà catatonico. Purtroppo si terrà il suo 18percento di elettori, il M5S resterà a sua volta più o meno stabile e il centrodestra, che ormai è la Lega, raggiungerà il 40 percento e avremo l’ennesimo governo con Berlusconi.