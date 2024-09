Vuoi andare a sentire dell’elettronica in una cava?

Diciamo una banalità—la location fa molto, quando si organizza un concerto. Un conto è andare a vedere il vostro artista preferito, per esempio, in un antico cortile diroccato coperto dalle ombre di un vitigno una sera d’estate; un altro è vederlo nel sottoscala di un bar marcio della periferia di Milano con l’entrata del cesso accanto al palco. A NeXTones il problema non si pone, dato che il luogo in cui si terrà il tutto è una bomba a mano: la cava storica di Trontano, in provincia di Verbania. Come potete vedere dall’immagine qua sopra, scattata durante l’edizione 2016, c’è un sacco di spazio per proiettare figate sulla montagna e sentirsi in mezzo a un’esperienza piuttosto particolare. Il tutto si terrà sabato 22 luglio.

A suonare all’edizione 2017 saranno cinque nomi: headliner è Robert Henke, cioè uno dei due fondatori di Ableton e produttore elettronico a nome Monolake, che porterà nella cava Lumière III, terza iterazione del suo suggestivo progetto basato sull’uso di laser e audio multicanale. Poi c’è Blanck Mass, metà dei Fuck Buttons, autore di World Eater—che vi avevamo fatto ascoltare in anteprima—cioè uno dei dischi più sottovalutati di questo 2017, percorso elettronico apocalittico in un immaginato disfacimento della razza umana. Merchants è un progetto formato dal nostro amato Bienoise assieme a Davide Amici—vi avevamo fatto ascoltare il loro primo brano, e avevamo parlato poi del loro LP d’esordio. Segue Vril, producer techno tedesco di casa Gieglingche ha pubblicato a febbraio il suo ultimo lavoro Anima Mundi. Apre la serata Marco Shuttle, DJ di Treviso a metà tra techno, acid house e garage.



Ci sarà anche un evento-anteprima del festival: protagonista sarà Caterina Barbieri, che l’8 luglio presenterà il suo nuovo, splendido LP Patterns of Consciousness—di cui avevamo parlato qua—al MAGA, Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Gallarate, in provincia di Varese.



Altre informazioni sulla pagina FB di NeXTones e sul sito ufficiale di Tones on the Stones.



