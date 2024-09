Tutto ciò che dovresti sapere sulle elezioni francesi

Emmanuel Macron sfiderà Marine Le Pen nel secondo turno delle elezioni presidenziali francesi.

Macron, leader indipendente del movimento “En Marche!”, ha ottenuto il 23,8 percento dei voti. Le Pen, a capo del partito di estrema destra Front National, si è fermata al 21,5 percento.

Sono rimasti esclusi dal ballottaggio François Fillon dei Repubblicani, che ha ottenuto il 19,9 percento; Jean-Luc Mélenchon, candidato dell’estrema sinistra, con il 19,6 per cento; e Benoit Hamon del Partito Socialista, che ha ottenuto il 6,3 percento—uno dei risultati peggiori della loro storia.

Gli elettori francesi saranno chiamati a votare nuovamente il prossimo 7 maggio.

Macron, 39 anni, è sostanzialmente un volto nuovo della politica francese. E secondo i sondaggi, allo stato attuale, dovrebbe riuscire a prevalere sull’altro candidato.

Nella serata di ieri, Fillon e Hamond hanno ufficialmente chiesto ai propri elettori di appoggiarlo nella prossima tornata elettorale.

Dopo quanto successo con Brexit ed elezioni americane, quelle francesi sono state elezioni molto seguite a livello globale

Per semplificare, quello visto in Francia è stato praticamente uno scontro fra le politiche anti-immigrazione e anti-Europa sostenute del Front National, e le istanze più europeiste e filo-mercato di Macron.

Ecco chi sono i due candidati all’Eliseo e cosa vogliono, più nel dettaglio.

***

Chi è Marine Le Pen, la zarina sovranista

Le Pen è la leader del Front National dal 2011, ossia da quando ha sostituito suo padre Jean-Marie—noto per le sue posizioni estremiste e negazioniste—che l’ha fondato nel 1972. Ancora adesso il rapporto fra i due è molto freddo.

Le posizioni di Marine Le Pen son note per essere fortemente anti-immigrazione ed euroscettiche.

È sua intenzione far chiudere le “mosche radicali”, tagliare l’immigrazione del 95 percento e affrontare la questione abitativa dando priorità ai cittadini francesi.

È stato durante la campagna del 2012 che le sue posizioni si sono radicalizzate ancora di più, virando forte in direzione del protezionismo.

Allora, l’obiettivo principale era l’uscita della Francia dall’Unione Europea. Ad oggi, la sua richiesta—sostanzialmente al ribasso—è di indire un referendum per l’uscita dall’Euro, per far sì che siano i cittadini stessi a decidere sulla cosa.

In caso di vittoria, ha promesso che la Francia ridiscuterà il proprio ruolo nell’UE.

Dopo aver saputo di esser passata al turno successivo delle elezioni, Le Pen ha tenuto un discorso in cui ha spiegato che “è tempo di liberare il popolo francese dalle élite arroganti” che ne condizionerebbero il futuro.

‘Il est temps de libérer le peuple français d’élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite.’ — Marine Le Pen (@MLP_officiel)April 23, 2017

Sebbene abbia cercato per anni di far pensare che il suo Front National fosse diverso da quello apertamente razzista del padre, di recente Le Pen ha negato che la Francia avesse un ruolo nella cattura e l’internamento degli ebrei francesi durante al seconda guerra mondiale.

Cosa vuole Le Pen

– Espellere gli immigrati irregolari e fissare un tetto di 10mila persone sui nuovi ingressi migratori;

– Portare l’eta pensionabile a 60 anni, a 35 le ore di lavoro a settimana, e rinforzare i servizi pubblici;

– Indire un referendum sull’uscita della Francia dall’euro.

***

Chi è Emmanuel Macron, l’ex banchiere centrista

Emmanuel Macron, ex dipendente della banca d’investimenti Rotschild & Cie, era sostanzialmente sconosciuto al pubblico francese finché nel 2014 non ha assunto la carica di ministro delle Finanze.

Ha lanciato il suo movimento, “En Marche!” (“In Cammino”) da circa un anno. Solo sette mesi fa ha annunciato che avrebbe corso per l’Eliseo.

Sta facendo recruiting per i suoi parlamentari attraverso una selezione online, e dice di non essere né di destra né di sinistra—sebbene le sue politiche siano chiaramente centriste.

Ex membro del Partito Socialista, le sue idee liberiste e pro-mercato lo hanno gradualmente allontanato dalla sinistra: è sua intenzione tagliare le tasse e la spesa pubblica, e facilitare assunzioni e licenziamenti riformando le leggi sul lavoro.

“Oggi stiamo cambiando pagina nella storia politica francese,” ha spiegato a AFP dopo aver annunciato la sua vittoria. “I francesi hanno espresso il loro desiderio di cambiamento.”

Macron ha finora ricevuto gli endorsement di Repubblicani e di Socialisti, i complimenti del Primo Ministro belga Charles Michel, e quelli del ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel—che lo ha definito “l’unico candidato pro-Europa.”

Cosa vuole Macron

– Rafforzare la cooperazione con l’Unione Europea;

– Tagliare tasse e spesa pubblica, dare maggiore flessibilità alle aziende in tema di ore lavorative settimanali, licenziamenti e assunzioni;

– Lanciare un piano d’investimenti a favore delle energie rinnovabili.

