Eminem ha massacrato Donald Trump con una nuova strofa

Ieri Eminem ha contribuito al cypher ufficiale dei BET Awards, una delle cerimonie a premi più importanti del mondo del rap. Il suo verso è stato un lungo freestyle contro Trump da brividi lungo la schiena, in cui ha dimostrato il suo supporto nei confronti di Colin Kaepernick—l’atleta afroamericano che ha cominciato le proteste contro Trump che hanno invaso il mondo dello sport americano—e ha parlato di guerra nucleare, esercito e razzismo. Inoltre, ha detto a tutti i suoi fan che non sono d’accordo con lui che possono andarsene affanculo.



Trovate il video della strofa qua sotto, e dopo la trovate tradotta per intero, così potete rendervi conto di quanto Eminem sia incazzato anche se non masticate bene l’inglese. Lungo la traduzione ci sono dei link, in italiano, per approfondire i temi di cui Em parla.

Questa è la calma prima della tempesta, eccoci qua.

Aspetta, come dovevo cominciare?

Mi sono dimenticato… ah, sì…

È una tazza di caffè davvero troppo calda.

Dovrei dropparla su Donald Trump? Probabilmente no,

Ma è tutto quello che ho, ora che non ho ancora trovato una trama decente.

Ho un piano, e ora devo eseguirlo

Come un cazzo di Apache con un tomahawk.

Entrerò in una moschea durante il ramadan

E dirò una preghiera ogni volta che Melania aprirà bocca.

Le metto—aaaah, dai, fermiamoci.

Ma faremmo meglio a dare a Obama quello che è di Obama,

Perché quello che abbiamo come presidente ora è un kamikaze

E probabilmente causerà un olocausto nucleare.

E mentre il scoppierà il bordello

Lui metterà benza nel suo aereo e volerà in giro aspettando che tutto si calmi e le bombe finiscano di cadere.

Intensità aumentate, tensioni in aumento.

Trump, quando si tratta di sbattersene il cazzo sei puntiglioso come me,

Tranne quando si tratta di avere le palle per venirmi contro: le nascondi!

Non hai le cazzo di palle, tipo un manicomio vuoto!*

L’unica cosa in cui è fantastico è l’essere razzista,

È così che gode—e ha la pelle arancione!

Sì, bell’abbronzatura.

È per questo che ci vuole vedere divisi,

Perché non riesce a reggere

Al fatto che non abbiamo paura di lui.

Camminare in punta di piedi? Sono venuto qua a batterli a terra,

È per questo che continua a gridare, “Prosciugate la palude!”

Perché è nelle sabbie mobili.

È come se facessimo un passo avanti e uno indietro,

Ma questa è la sua forma di distrazione.

Inoltre, ottiene reazioni enormi

Quando attacca la NFL, e così ci fa concentrare su quello

Invece di parlare di Porto Rico, o di una riforma sulle armi per il Nevada.

Tutte ‘ste tragedie orribili e lui preferisce

Litigare su Twitter coi Packers.

Poi dice di volerci abbassare le tasse.

E chi pagherà poi per i suoi viaggi stravaganti,

Avanti e indietro con la sua famiglia tra i suoi golf resort e le sue ville?

È la stessa merda per cui attaccava Hillary,

E lui ne fa altra,

Dal suo endorsement di Bannon

Al suo supporto per quelli del Ku Klux Klan.

Torce in mano per il soldato nero

Che torna dall’Iraq

E si sente dire di tornare in Africa.

Forcone e pugnale in ‘sto razzista di un nonno novantaquattrenne

Che continua a ignorare i fattori più deplorabili della nostra storia.

Se sei un atleta nero, sei un moccioso viziato

Se provi a usare la tua piattaforma o la tua levatura

Per provare a dare una voce a chi non ne ha una.

Dice, “State sputando in faccia ai veterani che hanno combattuto per noi, bastardi!”

A meno che siate un prigioniero di guerra torturato e pestato.

Perché per voi siete degli zeri,

Perché non gli piace che i suoi eroi di guerra vengano catturati.

Non è una mancanza di rispetto ai militari.

Fanculo! Questa è per Colin, alzate un pugno!

E tenetelo in alto, Donald è una puttana!**

“Manderà via tutti gli immigrati!”

“Costruirà un muro più alto di questo!”

Bé, se lo costruirà spero che abbia mattoni solidi come la roccia,

Perché come fa lui in politica userò tutti i suoi trucchi,

Perché lancerò quel pezzo di merda contro quel muro finché non ci resterà attaccato.***

E ogni mio fan che supporta ‘sta roba,

Voglio tracciare una linea di confine: sei con me o contro di me,

E se non sai decidere chi ti piace di più e ti senti indeciso,

Se non sai a fianco di chi dovresti stare, ti darò una mano io:

“Vaffanculo!”

Che il resto dell’America si alzi.

Amiamo i nostri militari e amiamo il nostro paese

Ma cazzo, odiamo Trump.



* Qua si perde un gioco di parole: “‘Cause you don’t got the fucking nuts like an empty asylum”, dice Eminem. “Nuts” significa “palle”, ma anche “pazzi”. Quindi “non hai pazzi/palle tipo un manicomio vuoto”.

** E qua lo stesso: “And keep that shit balled like Donald the bitch!”, “balled” suona anche come “bald”—e quindi Em sta anche dicendo a Trump che è calvo.

*** “Lanciare la merda contro il muro e vedere cosa resta attaccato” è un modo di dire inglese, e significa fare le cose un po’ a cazzo vedendo poi che succede. Che è quello che sta facendo Trump, secondo Eminem: è uno dei suoi “trucchi”.

