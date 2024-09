Cinque fattoni spiegano perché preferiscono l’erba scadente

Immagine via Flickr

.

Un po’ ovunque nel mondo, è un periodo d’oro per i fattoni. Negli Stati Uniti, per esempio, sempre più stati stanno legalizzando o decriminalizzando la marijuana, mentre gli studi le attribuiscono un numero sempre maggiore di usi medici, e, di stagione in stagione, la selezione fa sì che sul mercato sia disponibile in varietà più forti. Come ha scritto una volta T. Kid, l’esperto di marijuana di VICE, “al posto dell’erba verde e piena di rametti che c’era in commercio fino a qualche decennio fa, adesso abbiamo accesso a inflorescenze nate da incroci a tavolino, risplendenti di bianchi cristalli di THC. Di questi tempi, l’erba ha un aspetto migliore, un odore più intenso, e ti rende molto, molto più fatto di prima.”

Videos by VICE

Tutte belle notizie, peccato che io preferisca l’erba di merda.

Mi ci è voluto un po’ per realizzarlo. All’università, vivevo con dei fattoni professionisti che fumavamo solo l’erba migliore, erba destinata al consumo sotto controllo medico, che ci veniva consegnata a casa e che mi rendeva totalmente analfabeta dopo il primo tiro.

Una volta ho portato un po’ di quest’erba—si chiamava Blue Dream, o Silver Haze, o qualcosa del genere—a mia madre, che negli anni Settanta si sfondava di canne. Come molti adulti con figli, si era presa una pausa dalla marijuana di qualche decennio, e non sapeva niente di come la scena si fosse evoluta nel corso degli anni. Voleva riprovare a fumare, e ci siamo fatti una canna assieme. Dopo un tiro, era entusiasta del sapore e dell’effetto. Dopo altri due tiri, l’ho portata in braccio al piano di sopra, come se fossi io il genitore.

Se mi immagino tra qualche anno, capisco mia madre. Mi piace farmi le canne con i miei amici, accenderne diverse contemporaneamente e farle girare mentre parliamo. Con alcune varietà in commercio ora, soprattutto quelle per uso medico, non si può fare, perché contengono fino al 20 percento di THC.

Anche se può sembrare strano, mi manca l’erba che compravo alle superiori: erba a poco prezzo che a volte sembrava origano. Quando l’ho detto ai miei amici davvero fattoni, mi hanno chiamato “sbirro” e consigliato di comprarmi una sigaretta elettronica. Ma poi ho trovato molte persone con un approccio simile al mio. Questo è ciò che mi hanno detto una varietà di amanti dell’erba, che hanno scelto di rimanere anonimi, sul perché preferiscono l’erba tranquilla e naturale.

Un sacco d’erba accanto ad Hamilton Morris, collaboratore di VICE.

FATTONE 1

DONNA, 26 ANNI

Mi piace l’erba di merda perché sono cresciuta in Africa, dove abbiamo erba che non fa niente e fumaccio. Le senti, ma non ti danno la botta che ti stende. Mi piace perché, negli effetti e a livello culturale, non è una cosa troppo da drogato. La gente con cui condividi questo tipo d’erba di solito è più rilassata, non diventa d’un tratto ansiosa, o troppo scema, né collassa.



Inoltre, puoi fumare tutto il giorno senza sentirti un fattone.

L’erba che si trova ora in giro è troppo forte. E inoltre non mi piacciono bong e altri strumenti per fumarla. Le canne mi piacciono come dico io: sottili ed eleganti.

FATTONE 2

UOMO, 24 ANNI



La mia passione per l’erba mediocre è cominciata quando sono andato in Giamaica con la mia famiglia. La prima cosa che ho fatto una volta arrivato è stata cercare dell’erba. Il barista dell’hotel mi ha chiesto 50 dollari, e il giorno dopo si è presentato con una busta piena di erba di merda—semi, rami, tutto. Ma la adoravo. Fumavo un sacco ed ero sempre tranquillissimo. In più, per l’intero tempo ho ascoltato musica anni Sessanta e Settanta in spiaggia, e mi sembrava di essere in quell’era.

Da allora, sono sempre andato alla ricerca di erba simile. L’erba oggi può essere troppo forte per certi tipi di situazioni. Se sto a casaa fumare da solo o con gli amici, va bene. Ma nel momento in cui devo fare qualcosa—uscire, passare del tempo con la mia famiglia, o cose del genere—diventa troppo. Secondo me, l’unico modo per rilassarsi perfettamente è avere erba con poco THC.

Se vuoi rimanere funzionale, questo è l’unico modo. Così puoi fumare quanto vuoi senza doverti preoccupare.

FATTONE 3

UOMO, 30 ANNI

Ho addirittura smesso di farmi le canne: ormai sono troppo forti. Ma quando torno in Messico mi fermo a comprare dei funghetti in un posto che conosco, e lì vendono anche l’erba più merdosa del mondo. La porto alla mia ragazza e la fumiamo insieme sulla spiaggia. Inoltre, un tempo rubavo l’erba mediocre che mio padre coltivava in mezzo a un bosco, e la fumavo da solo. Se potessi scegliere tra il farmi una canna con dell’erba di merda a basso prezzo o con la migliore erba sul mercato, ovviamente sceglierei la prima opzione.

FATTONE 4

DONNA, 25 ANNI



Mi piace l’erba di merda perché è quella con cui sono cresciuta a Varsavia. L’erba che girava in Polonia era piena di roba chimica, e ti rovinava. Il giorno dopo ti ritrovavi con i postumi, e se ne fumavi molta arrivavi addirittura ad avere le convulsioni. Era piena di semi e molto secca, quasi cenere. Non avevamo erba “buona”, quindi tutti fumavamo quella roba.



Costava pochissimo, circa 30 zloty [6,80 euro] al grammo, anche se molto probabilmente te ne vendevano sempre meno di un grammo. Adesso che vivo a Berlino, per comprarmi erba di bassa qualità faccio dei giri pazzeschi. Credo che le mia scelta sia dettata dalla nostalgia sommata alla possibilità di fumare in continuazione senza per questo rovinarmi le giornate o la vita.

Immagine via Flickr.

FATTONE 5

UOMO, 22 ANNI

Non è che preferisco l’erba di merda, è che non voglio perdere il mio tempo a cercare erba di alta qualità quando ne posso trovare che costa pochissimo. D’altra parte, non la uso certo per motivi medici.

Se fumassi una volta all’anno, capirei spenderci un sacco di soldi. Ma dato che fumo tutti i giorni, più canne al giorno, mi sembra assurdo spendere così tanto per fumare erba che poi non è così tanto meglio. Sono giovane e non ho un soldo, quindi applico la stessa filosofia ad alcol ed erba.

Le persone che conosco e che difendono l’erba costosa dicono che l’erba di merda provoca mal di testa o altre stronzate. Per me, è come la gente che dice di sentirsi male se mangia il glutine. Certo, se ti mangi una pizza gigante poi ti senti affaticato e gonfio, ma se ti regoli non stai certo male.

Quindi, la mia logica è che si mi rende fatto, sono contento. Qualunque erba è erba, per me.

Segui la nuova pagina Facebook di VICE Italia: