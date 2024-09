[Premiere] Il nuovo video di Bonobo racconta un mondo meraviglioso e claustrofobico

Così come in Alice nel Paese delle Meraviglie, quando Alice raggiunge dimensioni enormi dopo aver mangiato una torta, nel nuovo intrippante video del singolo “No Reason” di Bonobo le cose diventano sempre più strane quando le stanze iniziano restringersi. Diretto dal filmmaker Oscar Hudson, il video racconta la vita di un hikikomori, un giapponese che ha deciso di rinchiudersi completamente in casa. La videocamera di Hudson inizia a muoversi lungo un corridoio in cui si vede sempre la stessa stanza in successione e dove il protagonista appare sempre più grande, mentre i dettagli della stanza diventano sempre più piccoli.

“Per me è stato un grande onore realizzare un video per un artista come Bonobo, di cui sono fan da anni,” ha detto Hudson a The Creators Project. “‘No reason’ è una traccia molto evocativa, ed è stato chiaro fin da subito che il nostro video avrebbe dovuto rifletterne la potenza.”

Hudson dice che parte dell’ispirazione da cui nasce il nuovo album di Bonobo è stata la sua relazione con i paesaggi e i posti che ha visitato durante il tour, e il senso di alienazione provocato dallo stare in giro per lunghi periodi. Per questo ha cercato di realizzare un video che, attraverso un concetto che diventa luogo fisico, collegasse l’ambiente alla psicologia.

Facendo ricerca su questo tema, Hudson si è imbattuto nel fenomeno giapponese dell’hikikomori—dei giovani giapponesi talmente ossessionati dalle pressioni quotidiane che si rinchiudono nelle loro stanze e non escono per anni. Con questa affascinante intersezione tra lo spazio fisico e quello psicologico, Hudson è arrivato all’idea di creare una serie di stanze che diventano via via più claustrofobiche.

“Come avviene per gran parte del mio lavoro, ho girato usando gli effetti fisici in-camera,” ha detto Hudson. “Dovevamo pensare a un modo totalmente nuovo di muovere la camera in miniatura per riuscire a passare attraverso le porticine e muoverci senza ostacoli per una distanza così lunga. Abbiamo realizzato 18 stanze di scale differenti, perciò dovevamo duplicare in piccolo ogni singolo oggetto del set; è stato molto impegnativo.”

“Realizzare questo stesso video con il CGI sarebbe stato molto più facile, ma per me le imperfezioni della realtà fisica sono ciò che lo rende speciale, spero migliore,” aggiunge. “La sfida tecnica è stata enorme, e i miei ringraziamentei vanno al production designer Luke Moran-Morris e al direttore della fotografia Ruben Woodin-Dechamps.”

Guardate “No Reason” qui sotto:

L’album di Bonobo, Migration, è uscito per Ninja Tune. Il suo tour inizia l’11 febbraio.