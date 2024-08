Mi hanno pagata per fumare erba sempre più forte per 98 giorni consecutivi

Nell’inverno del 1972, Doreen Brown aveva 21 anni e viveva da sola a Toronto. Ancora in lutto per la morte della madre avvenuta sette anni prima, era bloccata in quello che oggi definisce come un “brutto periodo” della sua vita.

Era anche tra le migliaia di persone che avevano fatto richiesta di partecipare a uno studio dell’ospedale di Toronto che prevedeva il consumo di cannabis sempre più potente per 98 giorni consecutivi.

Alla fine furono selezionate 20 donne, tutte già fumatrici occasionali di erba (tra cui Brown): metà sarebbero rimaste sobrie, mentre l’altra metà doveva fumare almeno due canne intere ogni sera. Cervello, cuore, reni, fegato, umore e capacità generali di ognuna sarebbero state costantemente monitorate e analizzate, mentre entrambi i gruppi tessevano cinture come attività quotidiana e misura di produttività.

Al tempo, il governo presieduto dal primo ministro canadese Pierre Trudeau stava discutendo la possibilità di allentare le leggi sulla cannabis, e lo studio avrebbe dovuto scoprire se una scelta del genere avrebbe portato al collasso l’economia. Tuttavia, lo studio sulle donne non ha mai visto la luce del sole e solo i risultati di un parallelo studio su un gruppo di uomini sono stati poi pubblicati.

Nel 2013, il direttore dell’allora gruppo di ricerca, Ralph Miller, ha raccontato al Toronto Star che Trudeau “non aveva potuto fare molto” con l’analisi, poiché “nel paese non c’era la volontà politica” per aggiornare le leggi sulla cannabis.

VICE ha parlato con Doreen, ora 70enne, della sua esperienza.

VICE: Puoi descrivere una giornata tipo durante l’esperimento?

Doreen Brown: Stavamo nei corridoi dell’ospedale. Ci hanno insegnato a tessere cinture per soldi—erano 2 dollari e 50 centesimi a cintura—e dovevano superare un certo controllo qualità, così ci hanno dato un paio di giorni per imparare, poi abbiamo cominciato. C’erano continui test fisici e psicologici.

Ci hanno fatto esami del sangue e delle urine e dovevamo vedere uno psichiatra. Ci prelevavano il sangue così spesso che, in alcune donne, non trovavano più vene in cui mettere l’ago. Hanno dato una lettera a tutte quando ce ne siamo andate, spiegando che il motivo per cui avevamo dei segni sulle braccia era perché avevamo partecipato a un esperimento.

Come funzionava l’assunzione di cannabis?

Era tutte le sere alla stessa ora, nella sala lounge. Portavano due canne su un piccolo vassoio, come quello che si usa per portare il conto al tavolo al ristorante. Due canne a testa. Non potevamo passarle; dovevamo fumarle tutte intere. Esaminavano anche i mozziconi per essere sicuri che le avessimo fumate per intero. Così ogni giorno, tutti i giorni, e continuavano ad alzare il livello di THC contenuto nell’erba.

È stata un’esperienza piacevole?

La cosa buffa è che fumavo già erba prima dell’esperimento, ma non tanta. Ogni sera fumavamo le nostre due canne e mettevamo su i dischi degli Who e altra musica rock.

All’inizio, era come se non fossimo nella realtà. Non dovevamo preoccuparci di pagare l’affitto e tutto il resto. Abbiamo trasformato un tipico corridoio d’ospedale in una tana hippie, fai conto. Abbiamo appeso poster, tolto le strutture dei letti e buttato i materassi a terra. Shelly [un’altra partecipante] ha fatto dei disegni con i gessetti per noi.

Quanto è durata la parte divertente?

Direi le prime settimane, un mese al massimo.

C’è stato un momento in cui non volevi più fumare erba?

Assolutamente sì. Direi un po’ prima della fine dell’esperimento. Era marijuana coltivata dal governo e, come dicevo, il contenuto di THC era sempre più alto e potente. A un certo punto vivevamo nel terrore del momento in cui avremmo dovuto fumare di nuovo le nostre due canne serali. E non potevi chiamarti fuori. Se ci provavi, dovevi vedere un medico.

Come ti sei sentita alla fine dei 98 giorni?

Tornare alla vita normale è stato abbastanza faticoso. Ero diventata paranoica, da che giravo tutto il giorno per la città in metro non riuscivo neanche più ad avvicinarmi al binario. Ricordo che stavo lì ferma alla banchina e pensavo, “Non credo di riuscirci, con tutte queste persone.” Dovevo anche fare i conti con la realtà: l’avventura era finita e dovevo tornare a occuparmi della vita di tutti i giorni.

È quasi come se fossi stata rinchiusa in un mondo a parte.

Assolutamente. L’analogia a cui penso è la prigione, perché non potevo vedere nessuna delle persone che conoscevo e mi era stata tolta la libertà.

Secondo te, perché non hanno mai pubblicato i risultati dello studio?

Penso che la ragione sia politica, davvero. Sono sicura che lo studio non abbia dimostrato ciò che le persone volevano dimostrasse—cioè che fumare tutta quella marijuana avrebbe reso molto meno produttivi. Perché c’erano per certo persone che hanno fatto un bel po’ di soldi [tessendo cinture] e un paio di loro erano nel gruppo dei fumatori.

Ti sei pentita di aver preso parte allo studio?

Non me ne pento, perché era una cosa che sentivo di voler fare. Era perfetto per me in quel momento della mia vita. Oggi non lascio che condizioni la mia vita, ma sì, sento un po’ di essere stata fregata, visto che alla fine non hanno pubblicato più niente.