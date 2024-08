Questi scienziati hanno dato del DMT ai ratti

Un gruppo di scienziati ha somministrato microdosi di DMT ad alcuni ratti e dedotto che la sostanza psichedelica sembra modificare le reazioni di paura e ansia negli animali.

Il nuovo studio “è il primo a dimostrare nei roditori che il microdosing di psichedelici produce effetti benefici sull’umore e l’ansia,” ha detto a Motherboard via email David Olson, autore principale e professore all’Università della California a Davis.

Insieme a un gruppo di neuroscienziati e ricercatori in chimica dell’UC Davis, Olson ha pubblicato i risultati lunedì su ACS Chemical Neuroscience.

Il DMT (o Dimetiltriptammina) è una sostanza potente, nonché composto psicoattivo principale nell’ayahuasca, e può produrre allucinazioni vivide e la sensazione di stare morendo.

Ma il microdosing — cioè l’assunzione di piccole quantità di DMT o di altre droghe — è ritenuto da chi lo ha provato un modo per migliorare l’umore, le abilità cognitive e altre funzioni. La pratica è popolare tra certe demografiche, come i lavoratori dell’industria tech nella Silicon Valley. Ma gli psichedelici, come molte terapie alternative, soffrono la mancanza di studi e ricerche strutturati.

“Al momento la letteratura scientifica sugli effetti del microdosing di sostanze psichedeliche è irrisoria,” ha detto Olson. “La maggior parte degli studi fatti sugli esseri umani si affidano a racconti personali, aneddoti, di chi ha praticato questo tipo di regime di assunzione.”

Studi sui roditori precedenti suggeriscono che il DMT possa condizionare “umore, ansia, funzioni cognitive e la socialità,” negli animali quando viene dato loro in grosse dosi. Dunque, per osservare gli effetti del microdosing, Olson e il suo team hanno iniettato un decimo della quantità usata negli studi precedenti, per un milligrammo per chilogrammo di peso corporeo.

Le iniezioni sono state somministrate ogni tre giorni per due mesi, in un’approssimazione dei programmi di microdosing fatti sulle persone. (Lo studio ha sottolineato, ad ogni modo, che non esiste una definizione unanime della “microdose” al momento.)

I ratti hanno poi subito una serie di test comportamentali, compreso un “test di nuoto forzato.” Questo esercizio è utilizzato ampiamente per misurare i comportamenti simil-depressivi nei roditori, e consiste nel porre gli animali in un contenitore di acqua e osservare la loro reazione alla minaccia apparentemente ineluttabile di stare affogando. Se un ratto smette di nuotare, la cosa può indicare sentimenti negativi di mancanza di speranze, paura o depressione.

Il team ha scoperto che il DMT provocherebbe “reazioni consistenti simil-antidepressive” nei ratti, con una diminuzione significativa del tempo passato immobili, soprattutto nei ratti femmina.

In un altro test progettato per indagare “l’estinzione della paura,” o una reazione di paura condizionata, i ricercatori hanno elettrificato le zampe degli animali. In questo test, i ratti hanno dimostrato ancora una volta risultati positivi dovuti al DMT — serbando la paura per una quantità di tempo inferiore rispetto ai ratti che non avevano assunto dosi.

Gli autori dello studio sperano che il loro lavoro offra ragione per investimenti futuri nel microdosing di DMT per il trattamento delle PTSD negli esseri umani.

Ma ci sono stati anche risultati negativi. I ratti che avevano assunto DMT hanno preso peso corporeo, pur consumando meno cibo dei ratti sobri. I ratti femmina che hanno fatto microdosing “hanno mostrato riduzioni in una densità neurale specifica,” ha detto Olson.

Olson ha sottolineato che, non essendo né un dottore né un avvocato, non consiglierebbe a nessuno di sperimentare con il microdosing fatto in casa.

“La dose, la frequenza e la durata dell’esperimento sono tutti fattori che contribuiscono al compimento di un effetto terapeutico o dannoso,” ha aggiunto. “Per dirla in parole povere, c’è bisogno di molta più ricerca sui benefici e i danni potenziali del microdosing psichedelico.”

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.