Visto che la pandemia ci ha portato via anche l’Eurovision, abbiamo deciso di farne uno noi

Nel 2014, Vladimir Putin ha definito l’Eurovision un “focolaio di sodomia”, un roboante attestato di stima per una gara canora. Quest’anno il festival così come lo conoscevamo è stato annullato, ma non vi preoccupate: i VICE d’Europa hanno passato in rassegna vari artisti—e i loro profili TikTok—per mettere in piedi una gara che possa prendere pienamente il suo posto.

L’obiettivo è trovare la canzone migliore d’Europa grazie alle votazioni del nostro amato pubblico. Quindi stappa una birra o quello che ti pare, inforca le cuffie e sposta qualche mobile per poterti muovere liberamente—l’atmosfera sta per farsi calda. Abbiamo 12 concorrenti, ognuno da un diverso paese, elencati qua sotto. Ascolta le canzoni e vota il tuo preferito con il modulo qua sotto o in fondo all’articolo. Ma ricorda che non puoi votare per l’artista del tuo paese.

Annunceremo il vincitore in una diretta Facebook alle 21 di martedì 11 giugno. Potrete seguirla su facebook.com/vice.

ITALIA

MYSS KETA è una delle stelle più luminose del firmamento pop italiano. Se qualche anno fa sembrava troppo “milanese”, è ormai chiaro che rappresenta la parte più favolosa, bionda, mondana, sexy e glitterata di tutti noi italiani.

Al nostro concorso presenta il suo singolo “PAZZESKA”, che ha varie frecce al suo arco: un beat tra il club e la strada, un video degno di Andy Warhol, un featuring di Gué Pequeno e una mortadella come in Europa non ne hanno mai viste.

OLANDA

Pronti per la sparata sensazionalistica? Joost potrebbe essere il miglior youtuber-22enne-che-si-è-dato-alla-musica in tutta Leeuwarden. Aveva in programma un tour estivo che avrebbe attraversato Olanda e Belgio, ma la sua grande occasione di essere consacrato come uno degli artisti più validi della regione è stata bloccata dalla pandemia.

Prima del coronavirus, Joost ha pubblicato un inno estivo intitolato “Summervibes 2019”. Ascoltandolo, possiamo immaginarci l’estate 2020 per come sarebbe potuta essere.

REGNO UNITO

Per il Regno Unito gareggia il duo grime più anziano del mondo, Pete & Bas. Questi due pensionati di Londra Sud hanno l’aria di aver passato i loro anni migliori a spaccare denti altrui a mattonate, quindi ha perfettamente senso che alla loro età siano ancora in grado di fare rap con un’attitudine così dura.

In questa canzone ci raccontano di quando un tempo guidavano una Peugeot piena di ammaccature, mentre oggi—grazie all’incalcolabile quantità di denaro che hanno guadagnato—guidano Range Rover.

SPAGNA

I giornali adorano parlare del fatto che Virgen María si esibisce sempre totalmente nuda. E sì, certo, è un’informazione che funziona bene per un titolone, ma c’è molto di più da scoprire su questa artista. Nei suoi concerti si trasforma da personaggio scolpito nella pietra in performer d’avanguardia senza compromessi, usando complicate posizioni yoga e facendo pole dance mentre usa la console da DJ per creare musica elettronica: un’orgia di reggaeton e hardcore, che detto così sembra non avere senso, ma ce l’ha eccome.

La canzone che abbiamo scelto, “Lit”, ti farà venire voglia di ballare nudo sui mezzi pubblici.

BELGIO

“Paténipat” di Charlotte Adigéry un giorno sarà un classico del dancefloor. Il testo del pezzo si basa su una filastrocca creola e tradotto significa “il geco non aveva le zampe” e, proprio come quel geco senza zampe, la scena del clubbing belga si è trovata con il culo per terra quando la traccia è uscita su Soulwax nel 2018.

Ha tutto quello che serve a un grande pezzo dance: un beat solido, ripetizione ipnotica e un testo da cantare (se parli creolo haitiano).

AUSTRIA

A volte sono urli di guerra politici, a volte canzoni d’amore da una prospettiva queer post-migratoria: Ebow dà voce alle persone marginalizzate e produce tracce perfette per le calde sere d’estate, o per le notti passate a sudare in un club, o per un corteo antirazzista. Semplicemente tutto quello che si può desiderare da una rapper in questo 2020.

“K4L” è considerata da molti la sua traccia più importante e parla della rabbia che tutte le donne della sua famiglia si portano dentro senza poterla sfogare. Ora sta lavorando su un nuovo EP.

GERMANIA

Ho dovuto cercare Alli Neumann su Google per scrivere questo paragrafo, perché sono una sfigata e non la conoscevo. Ma la 22enne di Flensburg, nord della Germania, è l’unico nome che compare ora scrollando fino a tre volte sulle mie canzoni salvate di Spotify, quindi non credo di dover aggiungere altro.

ROMANIA

Nella scena trap romena BRUJA è conosciuta per essere una che dice quello che pensa, e “IA LOC” è uno dei tanti motivi. È una canzone che parla di zittire gli hater e lottare per ottenere ciò che si desidera dalla vita, che sia seguire le proprie aspirazioni artistiche o fare a botte.

FRANCIA

Forse non hai mai sentito nominare il genere musicale francese “pool rap”, ma non importa perché Lala &ce l’ha già rivoluzionato. Il suo primo mixtape, Le Son D’Aprés, uscito nel 2019, è pieno di tracce rilassanti per tempi duri da parte di una ragazza che canta solo di ragazze nella sua lingua unica e sensuale piena di lean interstellare e culetti dallo spazio profondo.

SVEZIA

Åsa Söderqvist aka Shitkid è la anti-pop star svedese del momento. Con l’espressione dura di una terminator adolescente, imbraccia la chitarra come una mitragliatrice e la mitragliatrice come una chitarra. “Che cosa abbiamo fatto del romanticismo?” canta con voce fredda sopra un riff garage alla Dandy Warhols, e speriamo che sia una domanda retorica.

GRECIA

Quando Smaragda Alexandri (aka Sma Rag Da) ha raggiunto la pubertà, sapeva già suonare svariati strumenti tra cui la batteria e il pianoforte, e conosceva già approfonditamente la musica europea e bizantina. Di conseguenza, Smaragda tende a ignorare i generi e a fare quello che le pare. In “Tsopanakos Imouna” filtra una canzone tradizionale greca nelle sue influenze moderne, e il video musicale ti farà voglia di sfanculare ogni lockdown e prenotare una vacanza sulle montagne nel nord ovest della Grecia—ma purtroppo dovrai aspettare, anche perché il sistema sanitario greco, come quasi qualunque altro sistema sanitario in questo momento, non se la sta passando molto bene.

RUSSIA

https://youtube.com/watch?v=0T65_bmREFk

Questa collaborazione tra i due giovani rapper russi CMH e Instasamka ha già raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni dalla sua uscita in febbraio e non è difficile scoprire il perché. “AУЕ” è una bomba ibrida tra rap e pop con le unghie affilate, in cui CMH e Instasamka in splendida forma ballano dentro una cella e raccontano quanto sono gangster, quanto sono in prigione perché sono gangster e quanto saranno gangster una volta usciti. Praticamente i Die Antwoord sovietici.



Vota con il modulo qua sotto. Le votazioni si chiuderanno a mezzanotte di domenica 31 maggio.