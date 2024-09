Quelli tra voi che hanno trascorso a casa lo scorso sabato sera si saranno sicuramente imbattuti in quella pacchianata di concorso che è l’Eurovision, il cui valore principale è quello di farci pensare che, dopo tutto, effettivamente Sanremo non sia poi così antiquato. A proposito del festival della canzone italiana, tra i concorrenti dell’Eurovision Song Contest 2017 c’era proprio il vincitore dell’ultima edizione Francesco Gabbani, con la sua hit Occidentali’s Karma e con l’ormai irrinunciabile ballerino-gorilla. Vi sarete certamente resi conto che il cantante toscano era tra i pochi partecipanti a cantare nella sua lingua madre, mentre quasi tutti gli altri presentavano almeno un ritornello in inglese per coinvolgere pubblico e giuria.



L’aspetto più strano è che nonostante persino noi abbiamo fatto fatica a comprendere il singolo di Gabbani, il nostro partiva tra i favoriti e alla fine è riuscito anche a portarsi a casa il premio della sala stampa.

Continua a leggere su Noisey – L’Europa è finalmente pronta per le canzoni in italiano?