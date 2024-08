Gli eventi di cibo più stupidi a cui puoi partecipare su Facebook

Ci sono stati anni in cui scrollavo la home di Facebook per ore ed ore, decine e decine di volte al giorno. Adesso, invece, è abbastanza se lo apro un paio di volte per controllare se qualcuno mi ha scritto. Come avrete notato Facebook è in declino, tanto che gli adolescenti nemmeno si iscrivono più.

Pensando a una ipotetica morte di Facebook, una delle poche funzioni che mi mancherebbe sono gli eventi, grazie ai quali ho scoperto luoghi, persone e cose bellissime.

E soprattutto ho riso un sacco quando l’algoritmo mi propinava eventi esilaranti, a volte diventati virali, come quel famoso Capodanno alternativo all’Autogrill di Rovigo, quando alcuni utenti non avevano capito che era uno scherzo.

La funzione degli eventi su Facebook ha iniziato a sfuggirci di mano: ogni giorno decine di eventi fuffa inondano le nostre home. Alcune volte si tratta di vere e proprie bufale per la raccolta di dati e non di semplici scherzi. Poi ci sono gli eventi un po’ strani, ma reali, come quelli di cui vi parlo qui sotto.

Disclaimer: quando ho iniziato quest’articolo, nella mia ricerca matta di eventi ero diventata come un ludopatico con le slot machine; non riuscivo più a fermarmi, più ne trovavo e più ne volevo trovare degli altri, e la vastità della scelta non aiutava.

Mi sono data una serie di linee guida – grafica cheap e nome in un certo senso clickbait – che mi hanno portato a selezionare 7 eventi stupidi che vi faranno andare di traverso il pranzo.

Giro pizza con delitto

Avete letto bene: questo evento è la nuova frontiera del trash, e non sto parlando solo dell’immagine di copertina.

Non sono mai stata a un giro pizza: raccogliendo testimonianze in redazione, sembra che non mi sia persa nulla di speciale. Si tratta di una sorta di All You Can Eat della pizza, dove a ruota continuano ad uscire pizze – quasi tutte fredde – con sopra i condimenti più disparati e dove siete liberi di ingozzarvi fino a star male. Ecco, prendete tutta questa meraviglia e aggiungete quel gioco della cena con delitto, in cui mentre mangi qualcuno anima la serata e ti rende partecipe dello spettacolo, un po’ come quando nei villaggi turistici gli animatori ti vengono a disturbare in spiaggia per i temutissimi balli di gruppo. Insomma, grazie ma sto meglio a casa.

Costo dell’operazione: 30 euro per un All You Can Eat di pizza, un lusso (!)

Cena fruttariana “Sunny” sequenziale

Vi piace sperimentare cucine alternative e volete uscire con la pancia piena di gas? Questa cena a base di frutta è un’ottima idea per soffocarvi con il vostro stesso peto.

Non ho mai capito se i fruttariani abbiano problemi di flatulenza o meno, però mangiare un’intera cena a base di frutta mi spaventa più di ingerire cavallette al mercato di Bangkok.

La descrizione dell’evento è precisa e dettagliata, la cena viene definita sequenziale e il nome “sunny” sta per luce e sole per la vita (?). Le ricette utilizzate per preparare i piatti sono carpotecniche, non vuol dire che vengono realizzate “a carponi” ma sono impiegate farine ricavate dalla frutta essiccata.

Poi viene messo evidenza il codice comportamentale da adottare per essere accettati: la cena è adatta solo a persone positive, che non creano disarmonia, tendenzialmente allegre. Ok, quindi è accettabile scoreggiare in pubblico.

Costo della cena: 25 euro e divertimento assicurato.

Pizzata per single Napoli

Siete pronti per farvi risalire gli ormoni dell’adolescenza con la pizzata per sigle?

Ormai il cibo è davvero ovunque, ora diventa anche una scusa anche per rimorchiare. Ma le pizzate non si facevano solo per festeggiare la fine dell’anno alle elementari? Sembra di no, mangiare la pizza è un’ottima scusa per incontrare l’anima gemella a qualsiasi età.



L’evento è come da stereotipo organizzato a Napoli. Nella descrizione copia-incollata da Wikipedia si fa riferimento al “vero sapore della pizza Verace Napoletana riconosciuta ufficialmente come specialità tradizionale garantita dalla Comunità Europea”. Preparatevi a stringere mani unte d’olio e vedere sorrisi carichi di basilico tra i denti.

Costo della serata: Uomo 20 euro e Donna 20 euro, molto democratico.

Come cucinare con 5 euro

Il nome generalista non promette nulla di buono, ma potrebbe funzionare con qualche fuori sede alla disperata ricerca di far quadrare i conti a fine mese. L’evento che si vende come un investimento per il tuo portafoglio.

La descrizione molto stringata è poesia allo stato puro: “imparerai a vedere gnocchi di pane e passatelli dove altri vedono solo un barattolo di pan grattato”. Non basta saper fare una pasta al pomodoro decente, qui con 5 euro si fa cibo dalle velleità fourmet.

Costo dell’operazione: 100 euro per 2 lezioni. In quanto tempo si ammortizzano?

La notte dei fritti viventi

Halloween è alle porte e i copy delle feste diventano sempre più fantasiosi. La notte dei fritti viventi è qui per farvi stare in piedi tutta la notte con il reflusso.

Questa bakery vegana vuole rivoluzionare la festa in con il più alto tasso di consumo di dolciumi sostituendoli con verdure fritte. Forse i bambini non saranno felicissimi d’ingozzarsi di anelli di cipolla, ma l‘alito delizioso spaventerà di sicuro le persone.

Prezzo: “13€ se sarete vestiti da Halloween, 15€ se invece vi farete vincere dalla pigrizia”

Cena spettacolo con tombola scostumata

Così tanti concetti in un’unica frase mi fanno esplodere il cervello e alla fine non ho ben capito cosa può succedere a una cena spettacolo con tombola scostumata.

Quello che è certo è che a Napoli gli eventi sono fantasia allo stato puro. La descrizione è altrettanto enigmatica: “Menù completo composto da due primi piatti, due secondi con contorno e dolce, nella filosofia della tradizionale cucina napoletana”, ogni portata “preparata con maestria dalle padrone di casa”, che suona un po’ come lo sugar daddy della situazione. Dopo un po’ di ricerche scopro che tombola scostumata non fa riferimento ad uno spogliarello, ma ad una particolare tipologia di gioco della tombola, tipica dei quartieri spagnoli di Napoli, a cui possono partecipare solo donne e uomini travestiti da femmine. Mannaggia alla mia malizia.

Prezzo: è un mistero, come tutto l’evento del resto.

Pranzo di Natale 2018 al Pam

Per quest’ultima perla del web, abbiamo il classico esempio di evento fake, fatto solo per il piacere del trash-intrattenimento.

Il tema è famigliare per i milanesi, la location infatti è il famoso Pam in zona Buenos Aires a Milano, meta turistica di alcolizzati. Credo proprio che finirà per diventare virale come con il Capodanno alternativo all’Autogrill di Rovigo. La descrizione dell’evento è la ciliegina sulla torta: “Momento di sollazzo e giubilo nei pressi della centralissima zona di ‘Corso Buenos Aires’ tra casse d’acqua e pacchi di insalata, prosciutti e pesce. Ottimo per coppie, prenotazione consigliata.”

Prezzo: la poesia non ha prezzo.

