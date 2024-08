Questa nuova funzione di Facebook è identica a Tinder

Facebook sta provando una nuova funzione per mettere in contatto gli utenti della sua piattaforma chat Messenger, ma solo se entrambi accettano di volersi incontrare. Sembra identico a Tinder, a parte il fatto che mette in contatto persone che sono già amiche tra di loro.

Mentre usavo Facebook sul mio telefono mercoledì notte, sono stato accolto da una notifica che diceva “[Nome] e altre 15 persone potrebbero volerti incontrare questa settimana.”

Screengrab. Immagine: Jacob Dubé

Quando ho aperto il link, sono stato portato su una pagina con delle foto dei miei amici su Facebook e una domanda: “Vuoi incontrare [NOME] questa settimana?” Aggiungendo che la risposta sarebbe rimasta privato a meno che per entrambi non fosse stata affermativa. Fai tap su “No, grazie,” e fine della fiera.

Questa funzione sembra essere ancora in beta, e, anche se risulta disponibile per me ed un altro paio di miei amici in Canada, sembra inutilizzabile da parte del resto della redazione di Motherboard. Non è chiaro come si possa chiamare questa nuova funzione.

“Spesso le persone usano Facebook per fare programmi con i loro amici,” ha spiegato un portavoce di Facebook a Motherboard per mail. “Quindi stiamo facendo un piccolo test nella app di Facebook per capire come facilitare questa cosa. Stiamo aspettando i feedback degli utenti.” Il test è limitato a un piccolo numero di utenti nella zona di Toronto e in Nuova Zelanda, sia su iOs che Android.

Screengrab. Immagine: Jacob Dubé

Non è difficile vedere quanto simili siano questa funzione e app di dating come Tinder o Bumble, ma la funzione di Facebook sembra metterti in contatto soltanto con persone che già conosci e che potresti aver già sentito sulla app di Messenger.

La funzione non mi ha mostrato soltanto potenziali partner, ma anche amici — Un possibile segno di incoraggiamento a beccare dal vivo persone che si sentono su Facebook.

Facebook ha recentemente sviluppato e lanciato funzioni molto simili ad altre già presenti su altre app social, come le Storie, diventate popolari inizialmente su Snapchat. Ha anche calibrato le proprie funzioni video per rendere più semplice il livestreaming e la creazione di GIF.

Questa funzione sembra una strana aggiunta per Facebook, ma dall’altro lato il fatto che una AI ti abbia consigliato di uscire con qualcuno è una buona scusa per rompere il ghiaccio.