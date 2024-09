Facebook sta celebrando il Pride, tranne dove l’omosessualità è illegale

Come molte aziende della Silicon Valley, Facebook sta celebrando il mese del Pride partecipando alla marce in più di 20 città in tutto il mondo, evidenziando il suo supporto per gli impiegati queer e offrendo delle caratteristiche divertenti agli utenti per esprimere la loro solidarietà.

Questo tipo di misure sono importanti, e possono aiutare gli impiegati queer di Facebook e gli utenti della piattaforma a sentirsi inclusi all’interno della comunità. Una delle nuove caratteristiche, il bottone per la “reazione” arcobaleno (il ‘like’), permette agli utenti di esprimere la loro solidarietà sotto ai post. Ma come ha fatto notare Sarah Kessler su Quartz, la feature è stata resa utilizzabile solamente agli utenti di determinati mercati… ovvero, “i mercati più grandi che celebrano il Pride.” Gli altri utenti possono sfruttare la funzione mettendo like alla pagina ufficiale LGBTQ@Facebook.

