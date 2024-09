Questo facocero è un robot in incognito

Immaginate se Westworld fosse ambientato nel regno animale invece che in una riproduzione del Far West. È quanto accade in questa nuova clip di Nature della PBS: un facocero spia robot sotto copertura viene spedito in mezzo agli altri animali per ingannare un gruppo di facoceri e delle manguste che si trovano nelle vicinanze.



Per fortuna, in questo caso, l’esito non è così spaventoso o violento come uno show di HBO, anzi si rivela piuttosto carino. Una volta che la spia è stata accettata dagli altri facoceri, sulla scena fa capolino un gruppo di manguste pronte a procedere a una sana pulizia dei loro compagni simbiotici. Le manguste, inizialmente stranite dal robot, alla fine, rompono il ghiaccio e si mettono a pulire per bene anche quello.

Videos by VICE

L’obiettivo dell’esperimento era capire se il robot avrebbe potuto adattarsi tra gli esemplari reali e fornire qualche informazione aggiuntiva sulla relazione che intercorre tra le due specie. Missione compiuta! Visto? Non tutti le imitazioni robot comportano spargimenti di sangue.