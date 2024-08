L’arte di fare colazione sotto la doccia

Non ricordo l’ultima volta che mi sono seduta e ho fatto colazione in un giorno infrasettimanale. La mia colazione, quando c’è, normalmente consiste in un caffè pericolosamente grande, due multivitaminici gommosi, e occasionalmente una barretta ai cereali da mangiare sul retro del bus che mi porta al lavoro mentre ascolto un podcast.

Non va bene, lo so. Ma in un mondo dove le persone devono costantemente lavorare per pagare l’affitto, dobbiamo imparare a ottimizzare il nostro tempo. La colazione è un taglio facile da fare, se non ti interessano quei crampi di fame alle undici mattina mentre sei seduto alla scrivania, forti abbastanza da far preoccupare la persona di fianco a te.

E se ci fossero 10-15 minuti la mattina che potete sfruttare? Un lasso di tempo in cui potete semplicemente stare in piedi e lasciare che l’acqua vi coli addosso, mentre il profumo di shampoo riempie l’aria e il vapore vi circonda come un morbido abbraccio?

Sì, sto parlando della doccia.

Avete mai pensato di mangiare nella doccia? Negli ultimi anni, la moda di mangiare un’arancia nella doccia è emersa dai meandri di Reddit fino al mainstream. Ma perché non provare, per il piacere dell’efficienza, a mangiare anche altri cibi?

Volevo ottimizzare il mio tempo e rassicurare i miei cari sul fatto che stessi consumando tre pasti al giorno. E volevo anche vedere se la doccia potesse migliorare alimenti mediocri. Parte del piacere nel mangiare in un ristorante fancy è dato dall’atmosfera. Quale poteva essere l’impatto della doccia su un’esperienza culinaria?

E quindi mi sono lanciata in una ricerca della colazione perfetta da doccia. Se ti impegni, tutto può essere un cibo da doccia. Ma non tutto dovrebbe esserlo.

Cibi che puoi assolutamente mangiare nella doccia:

Arancia

Ci sono circa 27.000 iscritti al forum reddit r/ShowerOrange. E per una buona ragione. C’è qualcosa di incredibilmente soddisfacente nell’affondare le tue dita in un’arancia, sbucciarla e morderne la polpa carnosa senza preoccuparsi di dove colerà il succo. Sembra quasi una cosa proibita, mangiare un’arancia in quel modo, ed ero felice di essere protetta dalla privacy di una doccia mentre lo facevo. È stato intimo. È stato sensuale. È stato delizioso.

Yogurt

Un bello yogurt greco al limone si abbina assai bene alla doccia. Proprio come l’arancia, produce un’effetto rinfrescante rispetto al vapore che ti circonda. Assicuratevi di averlo appena preso fuori dal frigorifero.

Porridge istantaneo

Sì, so cosa state pensando: “Melanie, hai fatto la doccia nel porridge?”. Posso rassicurarti, caro lettore, che non ho fatto la doccia nel porridge; ho fatto la doccia CON il porridge – un processo molto diversa. Ho messo una porzione di porridge dentro una ciotola, sono balzata nella vasca e ho tenuto la ciotola sotto il getto. Mi ci sono voluti tre tentativi per capire quanto aspettare per avere la giusta quantità d’acqua. Avvertimento: questo funziona solo se siete come me e amate le docce bollenti. Burn, baby, burn.

Caffè istantaneo

Ancora più sorprendente del porridge è stato il caffè istantaneo. Ho scelto di usare la mia tazza commemorativa dei Musei Vaticani per questo atto decisamente blasfemo, mettendoci dentro un cucchiaino di caffè istantaneo e semplicemente tenendola sotto il getto d’acqua. Una veloce mescolata con il mio dito e d’improvviso avevo il caffè. È stato sorprendentemente soddisfacente, al punto che me ne sono perfino fatta una seconda tazza.

Continuerò a farmi il caffè sotto la doccia anche il futuro. Senza vergogna.

Non erano poi così male:

Panino con uova e bacon

Mangiare questo panino sotto la doccia non è stato così male come avevo immaginato. Il bacon è stato un delizioso complemento salato allo shampoo che mi è finito in bocca. Però il pane si è dissolto e l’uovo gommoso era decisamente spiacevole. Inoltre, se devi fare lo sforzo di andare in un bar, comprare un panino, e poi portarlo nella doccia con te, devi mettere ordine nelle tue priorità.

Ciambella

La granella colorata si è bagnata e ha iniziato a colarmi lungo il braccio e sul fondo della vasca, lasciando uno sbiadito, triste arcobaleno dietro di sé. Ma il calore della doccia ha reso la ciambella sorprendentemente appetitosa, sciogliendo la glassa quel tanto che è bastato a creare una texture di deliziosa scioglievolezza.

Mela e/o pera

Questi sostituti del succo d’arancia mancano della soddisfazione dei succhi che ti colano lungo il mento. Croccanti e buoni, certo, ma seconde scelte. Come The Office senza Michael Scott – il cuore sente che qualcosa manca.

Smoothie

Una colazione furba, resa ancora più furba. Ho fatto questo smoothie con frutta e verdura congelate, quindi era particolarmente fresco e rinfrescante. Ma non sono riuscita a finire di berlo prima che il calore della doccia lo riscaldasse. Uno smoothie tiepido, nonostante le apparenze, non è una zuppa. È solo cattivo.

Non solo la doccia ha reso questi cibi peggiori, anche la doccia è stata peggiore:

Toast

Il toast è l’anti-doccia. La doccia lavora contro tutto quello che vuoi che il toast sia – asciutto, croccante. Dopo averlo provato mi chiedo se la doccia non sia stata specificamente disegnata per rovinare il toast.

Tè

A differenza del caffè e del porridge, la mia doccia non era calda abbastanza da fare il tè. L’ho imparato nel modo peggiore, stando in piedi cinque minuti con una tazza di acqua saponata e una bustine di tè early grey, sperando che qualcosa sarebbe accaduto. Non è accaduto. Era solo acqua calda.

Cereali

Ho specificamente scelto i Froot Loops per questo esperimento, e quando la cassiera del negozio ha visto la scatola di cereali dai colori fluorescenti, mi ha guardato e ha detto “Beh, sei decisamente una cliente divertente!”. Cliente divertente o no, non ho trovato nessun aspetto positivo nel mangiare i cereali nella doccia. Latte e acqua sono una pessima combinazione, e in qualche modo i cereali secchi erano ancora peggio. La prossima volta la signora del negozio mi chiederà com’erano i miei Froot Lops. Mi spiace deluderla.

Waffles

Mentre mi avvicino alla fine di questo esperimento, con l’acqua calda che mi cade in testa, tenendo due waffle bruciacchiati nelle mie mani, penso a come sono andata alla scuola di giornalismo per fare una differenza nel mondo, per fare un lavoro che facesse la differenza. Ma si può davvero fare la differenza? O non stiamo tutti in piedi nella doccia della vita, lasciando che l’acqua scorra e renda i nostri Eggo toaster waffles mollicci? Un pezzo di waffle cade e intasa lo scarico. Io sono il waffle.

Assoluta perfezione:

Birra

Perché farsi una birretta ghiacciata con i tuoi amici quando puoi farti una birretta ghiacciata in perfetta solitudine? La doccia perfetta sarà sempre una birra ghiacciata, anche per colazione. Se arrivi al lavoro un po’ sbronza, puoi semplicemente dire al tuo capo che ti sei fatta una birra nella doccia: forse ti darà il cinque, riconoscendo la perfezione e la bellezza della birra da doccia.

