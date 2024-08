Foto di coppie che fanno sesso con le mestruazioni

Nel 2019, volenti o nolenti, il sesso con una donna con le mestruazioni è ancora un grosso tabù, probabilmente perché il ciclo mestruale è un tabù di per sé. Per il suo progetto, Nolwen Cifuentes è partita proprio da qui.

Per Cifuentes, fotografa 30enne di Los Angeles, il sesso con le mestruazioni non è un grosso problema. Lo scorso anno ha lavorato a una serie di scatti intitolata Period Piece in cui ha immortalato tre coppie queer in momenti di intimità durante il ciclo. Ho contattato la fotografa via Skype per parlare del suo lavoro. (Piccolo avvertimento: alcuni degli scatti qui di seguito potrebbero essere NSFW).

Videos by VICE

VICE: Perché pensi sia così importante parlare del sesso con le mestruazioni?

Nolwen Cifuentes: Tutto è nato da una conversazione con una coppia di amici che sembravano disgustati dall’idea. Quando ho detto loro che io non avevo problemi a fare sesso durante il ciclo, mi sono sembrati scioccati. Sono rimasta piuttosto sorpresa. Perché le donne sono considerate intoccabili quando hanno il ciclo? Anzi, durante quel periodo gli ormoni sono diversi e molte di noi sono più eccitate del solito.

E poi com’è andata?

Ho pensato di fare delle foto sul tema, volevo usare le mie capacità per creare un dibattito sull’argomento. Avevo già visto moltissimi progetti fotografici sulla period-positivity, ma nessuno di questi esplorava l’intimità e il sesso durante il ciclo. Parlando con alcune coppie durante e dopo il progetto, mi sono accorta che alcune erano sconvolte all’idea, mentre altre dicevano di farlo sempre senza nessun problema, come parte della loro relazione. Con questo progetto non voglio costringere nessuno a fare qualcosa che non si sente di fare—se ti senti gonfia o poco attraente in quei giorni non è la cosa migliore—ma quello che voglio dire è che nessuno dovrebbe essere disgustato dall’idea.

Perché alcune persone hanno un rifiuto totale della cosa?

Non lo so, dopotutto sono solo liquidi diversi che escono dallo stesso posto con cui solitamente abbiamo confidenza e intimità. La società ha paura a parlare di mestruazioni in generale, quindi essere a proprio agio e addirittura fare sesso durante il ciclo è un tabù di livello ancora superiore. Quando ero giovane anche solo dire a un’altra persona che avevi il ciclo era imbarazzante, per entrambi.

Anche quando compravi gli assorbenti al supermercato, dovevi per forza comprare qualcos’altro in modo da nasconderli nel mucchio, per non fare sapere a nessuno che avevi il ciclo.

Cosa pensi della rappresentazione del ciclo alla TV o al cinema?

Ho visto ogni singolo episodio di Sex and the City, più volte, e sono quasi certa che nessuna delle ragazze abbia mai avuto il ciclo durante la serie. Forse è successo una volta? Ma non ricordo che fosse un tema centrale. Eppure la serie parla di quattro donne, non è strano? È piuttosto raro che i personaggi femminili sul piccolo e grande schermo abbiano a che fare con le mestruazioni. Quando ho iniziato la mia vita sessuale, è stato un grosso tema. Cosa succede se ho il ciclo e devo incontrare l’altra persona? Cercavo sempre di evitarlo, ma questo di solito non si vede nei film.

Quali sono state le reazioni alle tue foto?

Dopo che Salty [una newsletter femminista] ha pubblicato le foto, ho ricevuto molti feedback positivi; in tante mi hanno scritto per dirmi che le foto le avevano colpite. Ma prima di quel momento, era stato difficile trovare qualcuno che le volesse pubblicare. La risposta era sempre “è un po’ troppo” o “è disgustoso.” Al punto che ho iniziato a dubitare di me stessa e del progetto, mi ero quasi arresa. Dopo la pubblicazione di Salty, invece, la cosa è esplosa. Ci sono stai un po’ di hater, ma i commenti in generale sono stati positivi. Alcuni mi hanno detto di essersi commossi. Altri hanno detto di non essere a proprio agio con il sesso durante il ciclo, ma di aver scoperto un nuovo punto di vista grazie al mio lavoro.

Per vedere gli altri progetti fotografici di Nolwen, visita il suo il suo sito.