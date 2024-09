Come fare sesso in macchina, in uno sgabuzzino o in bagno

Capita che chi voglia fare sesso non abbia alcuna stanza a disposizione. E quando l’unica alternativa (o un’eccitante fantasia) è uno spazio pseudo privato minuscolo—una macchina, un bagno o persino uno sgabuzzino—torna molto utile adattarsi o improvvisare.

Ci sono però anche diversi accorgimenti da mettere in atto a monte, minimizzando così in seguito il rischio di essere colti sul fatto. Ad esempio, è molto d’aiuto scegliere vestiti facili da indossare, o almeno riuscire a tenerli in parte addosso, nel caso abbiate improvvisamente bisogno di rendervi presentabili. Gonne e vestitini costituiscono la regola aurea, sia corti che lunghi, morbidi o meno. Lo stesso vale per pantaloni che possano essere abbassati o rimessi a posto in tutta velocità, come quelli con l’elastico o la zip, al posto dei bottoni. (In generale, sono da evitare bretelle, tracolle, fibbie, lacci e stringhe varie).

Ora che stai indossando i tuoi sensualissimi shorts da basket, parliamo di come muoversi in uno spazio molto, molto piccolo. Il sesso in questi contesti regala esperienze particolari, ma anche parecchia scomodità: dopotutto, c’è un limite ai modi in cui puoi posizionare una gamba all’interno di una monovolume. Ma a parte i fattori ergonomici, l’accessibilità e la flessibilità, l’unico limite è la tua immaginazione.

Non importa dove ti trovi, la masturbazione e ogni tipo di stimolazione manuale sono l’ideale in questi casi. Tu e il tuo partner potete persino dare e ricevere allo stesso tempo, cosa che permette di accelerare il tutto se state puntando a una sveltina. Sesso orale e penetrazione, invece, hanno bisogno di un poco più di spazio di manovra. Ma analizziamo qualche luogo ipotetico.

Come fare sesso in macchina

Scegli un posto per parcheggiare che offra più privacy possibile, come i parchi, le stradine di campagna, i garage più o meno vuoti (ma fai attenzione, perché in molti casi ci sono le telecamere; quindi ricordati di spegnere le luci della macchina o di coprire i finestrini), oppure i quartieri residenziali (ma non parcheggiare sotto a un lampione!). Se possibile, aspetta il momento in cui il rischio di essere visti è minimo o, meglio, inesistente. Le incursioni notturne tendono a essere più sicure proprio per questa ragione.

Le posizioni per fare sesso in macchina dipendono molto dalla flessibilità e dalla pazienza, nonché da quanto riuscite a focalizzarvi sul piacere se vi s’addormenta una gamba. Ma non mancano altre opzioni, come ad esempio la già citata masturbazione, che non dovrebbe richiamare troppa attenzione.

Per quanto riguarda il sesso orale, spingi il sedile del passeggero del tutto all’indietro—non limitarti a reclinare la parte superiore—e lascia che un partner si chini tra le gambe di chi riceve—così quest’ultimo potrà anche controllare se sta arrivando qualcuno.

Per il sesso penetrativo, meglio pensare a posizioni che vi tengano lontani da sguardi indiscreti. Ad esempio, se siete sui sedili posteriori provate a sdraiarvi schiacciandovi il più possibile. Se invece non vi importa d’essere visti, le posizioni da seduti (tipo la “cowgirl” o “reverse cowgirl”) possono risultare eccitanti, comode e facilmente accessibili. In questo caso, potete anche provare a reggervi al poggiatesta o al volante, per aiutarvi col bilanciamento o coi movimenti. A prescindere dalla posizione, aprite anche un po’ il finestrino per evitare di appannare il vetro e finire con un’impronta alla Titanic.

Come fare sesso in uno spazio ristretto come un bagno, uno sgabuzzino, uno spogliatoio o una doccia

Se lo state facendo in bagno, quelli con la possibilità di chiudersi dentro sono imbattibili per quanto riguarda la privacy—assicuratevi però di non occupare l’unico disponibile. Sarebbe da maleducati e in più aumentereste la possibilità che qualcuno spifferi tutto, per via di una pipì mancata.

Evitate poi le situazioni con i bagni tutti in fila, a meno che non ci siano dei divisori che vanno dal soffitto al pavimento. Questi sono sempre più comuni in centri commerciali e aeroporti.

Gli spogliatoi poco affollati, con porte che si possano chiudere completamente, vanno bene per il sesso orale, anche se è sempre meglio piegarsi che inginocchiarsi sul pavimento. Scegliete inoltre un posto dove non ci sia personale che monitora la situazione.

Se volete fare del sesso penetrativo, i piccoli spazi verticali sono l’ideale per le posizioni in piedi e da dietro. Fate leva sui muri in cerca d’equilibrio. E state attenti a eventuali appendiabiti!

Come fare sesso su un terrazzo privato

I terrazzi sono fantastici, visto che spesso garantiscono un bel po’ di privacy e diversi modi di darci dentro. Ricordatevi però di spegnere le luci in maniera da non attirare l’attenzione e prestate attenzione alle finestre delle altre persone.

Le posizioni in piedi e da dietro sono discrete, eccitanti e—nella maggior parte dei casi—offrono una bella vista panoramica. Tenetevi i vestiti addosso e fate in modo che un partner si chini appoggiando le braccia sul muro o sul parapetto, mentre l’altro si posiziona alle sue spalle.

Se ci sono sedie sul balcone, provate qualche posizione non troppo ovvia o che non faccia capire che state facendo sesso. Se state comodi da sdraiati, magari con l’ausilio di cuscini e coperte, potete provare una posizione a cucchiaio, che permette di non allungare per forza le gambe e può essere realizzata senza togliersi i vestiti.

Dove non fare sesso e quando stare particolarmente attenti

La cosa più importante da considerare quando state cercando dei luoghi adatti è: ci sono significative probabilità di essere visti o sentiti da qualcuno? Ricorda che il sesso semi-privato, come quello in macchina o in un terrazzo, prevede un po’ di rischio.

Alcune situazioni sono del tutto inadatte per il sesso in uno spazio ristretto. Unirsi al club del sesso ad alta quota (cioè nei bagni degli aerei) è più o meno considerato il sacro graal, ma non fatelo: ora gli assistenti di volo monitorano queste tresche in maniera molto più decisa e hanno modo di sbloccare e aprire la porta. Cosa ancora più importante: stanno semplicemente lavorando e preferirebbero non avere a che fare con la tua vita sessuale.

Non fate gli stronzi e non costringete qualcun altro a pulire quello che avete fatto voi. Infine: evitate qualsiasi luogo che abbia delle telecamere di sicurezza installate, come ad esempio gli ascensori, ogni forma di trasporto pubblico o gli incroci stradali.

In uno qualsiasi di questi scenari, considerate anche quanto potete essere rumorosi senza attirare l’attenzione altrui. Vi trovate in un posto dove potete permettervi qualche rumorino, oppure siete nello sgabuzzino della casa vacanze di qualcuno, dove potreste essere sentiti con facilità? Se siete in dubbio, mantenetevi il più silenziosi possibili.

Dopo tutta la pianificazione e gli spostamenti, farvi sgamare per sbaglio sarebbe veramente d’intralcio ai vostri piani (e alle vostre posizioni). In caso contrario: buon divertimento.