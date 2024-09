Cosa significa davvero giocare ai videogiochi su YouTube

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span><span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Ci sono ottime possibilità che chiunque stia leggendo queste parole nell’ultima settimana abbia speso più tempo davanti a YouTube che alla televisione. Ci metterei la mano sul fuoco perché quello di YouTube si sta rivelando uno dei fenomeni mediatici più importanti e veloci della storia, tale da aver saputo travolgere il mondo intero in pochissimi anni, e una delle categorie di youtuber più importanti è quella che fa riferimento al mondo dei videogiochi.

Sembra proprio che questo sia l’anno d’oro per i videogiochi in Italia e qui su Motherboard abbiamo deciso di esplorarlo con FFW3: Game Breakers, la terza stagione di Fast Forward—la nostra serie video in collaborazione con Fastweb—in cui raccontiamo come internet, l’alta connettività, l’innovazione tecnologica e la spinta creativa stiano contribuendo alla crescita dell’industria dei videogiochi in Italia. Si tratta di 5 puntate in totale—una per ogni grande settore di questo mondo: dagli sviluppatori fino agli streamer, passando per gli eSport e gli youtuber.

Videos by VICE

Oggi vi presentiamo YouTubers, la quinta e ultima puntata di Game Breakers in cui abbiamo parlato con alcuni dei migliori youtuber in Italia per capire come funziona davvero la televisione del nuovo millennio. Siamo passati da Lapo ‘Terenas’ Raspanti, ibrido youtuber/streamer e una delle personalità di maggiore spicco nel mondo di League of Legends; e ci siamo fatti raccontare da Anna ‘Sniperlyla’ Quattrociocchi cosa significa davvero dover produrre dei video a cadenza giornaliera

Abbiamo poi passato del tempo con Michele ‘Sabaku No Maiku’ Poggi, una vera e propria autorità quando si parla di gaming su YouTube, che ci ha spiegato perché è importante analizzare in maniera approfondita i videogiochi, e infine siamo stati ospitati da Sara ‘Kurolily’ Zenzerina, che tra un’avventura grafica e Pokémon Go ci ha portato in giro per Milano.

Questo è Game Breakers e questa è l’ultima puntata del nostro viaggio nel mondo dei videogiochi in Italia.