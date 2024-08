È stata la mia prima visita a Mosca. Avevo trovato una sistemazione in centro, in un quartiere in costruzione. Rispetto ai maestosi edifici eretti in Russia nei secoli passati, questi nuovi caseggiati e palazzi sembravano cupi e minacciosi.

Continua a leggere su i-D – Felicità e dolore nei ritratti dei ballerini classici del Teatro Bol’šoj